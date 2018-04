Bayern de Munique goleia Augsburg e conquista hexa do Alemão

Bayern abriu 20 pontos para o segundo colocado e levantou o caneco com cinco rodadas de antecedência

Mesmo com alguns titulares poupados, o Bayern de Munique goleou o Augsburg por 4 a 1 neste sábado (7), fora de casa, e conquistou o título do Campeonato Alemão com cinco rodadas de antecedência.



A equipe do técnico Jupp Heynckes foi a 72 pontos e abriu 20 de vantagem sobre o Schalke 04, o segundo colocado, e matematicamente já não pode ser mais alcançado por ninguém. É a sexta taça consecutiva do Bayern na competição, a 28ª no total.



A trajetória do Bayern no Alemão é impressionante. Em 29 jogos, conseguiu 23 vitórias, três empates e três derrotas. Uma campanha com 82% de aproveitamento. O ataque marcou 76 vezes na competição e a defesa foi vazada apenas 21 vezes, o que dá um saldo positivo de 55 gols. Para se ter uma ideia, o Schalke, que é o segundo colocado, fez 43 gols e tem saldo de 13. O Borussia Dortmund, terceiro colocado, tem 54 gols marcados e saldo de 15



Heynckes havia avisado antecipadamente que por enquanto não haveria muita festa pela conquista. No gramado, no entanto, os jogadores vestiram uma camiseta vermelha com o número 6 estampado na frente e deram a volta olímpica. O treinador saldou os torcedores do Bayern que compareceram no estádio do Augsburg



A partir de agora, o elenco volta às atenções para o principal objetivo da temporada, que é a Liga dos Campeões. Depois de vencer o jogo de ida sobre o Sevilla por 2 a 1, fora de casa, o time alemão se prepara para o duelo de volta, quarta-feira, em Munique, que vale vaga nas semifinais da competição.



Em campo neste sábado, o hexa veio neste sábado com muita tranquilidade, mesmo com Hummels, Thiago Alcântara, Ribery, Thomas Müller e Lewandowski poupados. O Bayern levou um susto no início, quando Córdova abriu o placar para os donos da casa, aos 17 minutos.



Mas logo retomou o controle da partida. Aos 31 minutos, Kimmich cruzou da direita e Tolisso completou de cabeça para deixar tudo igual. Cinco minutos depois, Kimmich tabelou com Robben e mandou de novo para a área. A bola sobrou na segunda trave para James Rodríguez, que bateu firme para virar o jogo.



No segundo tempo, o Bayern conduziu a vitória sem se esforçar muito. Aos 16 minutos abriu vantagem. Após falta cobrada na área, a zaga tentou cortar e a bola sobrou para Robben mandar uma bomba: 3 a 1. A quatro minutos do fim, Sandro Wagner aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para as redes para decretar a goleada e confirmar mais uma taça para a coleção do Bayern.