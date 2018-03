BBB 18: Ana Clara é direta com Breno: 'Para mim você morreu'

Breno tem DR com Ana Clara e Paula fica incomodada

A madrugada de sábado (17) foi o momento escolhido pelos participantes do Big Brother Brasil 18 (BBB 18) Ana Clara e Breno para “lavar roupa suja”.

Tudo começou quando, no banheiro da casa, o brother assumiu que sentia ciúmes e que não aguentaria ver a jovem ficando com outro participante do reality por um "sentimento de posse". Ele ainda garantiu que só não ficaria com Ana porque o pai dela, Ayrton, está no reality sempre de olho. A sister não quis saber de desculpa esfarrapada e rebateu. “Não estou falando do meu pai, estou falando de você e de situações (…) Só quero que você entenda que existe uma questão, e eu não sou um robô”, disparou.

A conversa começou na festa e terminou no banheiro com a sister mandando uma direta na cara dele: “Para mim aqui dentro, você morreu. Morreu em desejo carnal, sexual.. Eu estou ignorando você aqui dentro. Se eu começar a ligar, realmente vai ser um problema pra mim. Você não é uma pessoa que eu voto... Eu não posso nem pensar na sua existência aqui dentro. Eu não posso mentir pra você”.

A sister continua desabafando e diz a Breno: "Para mim, você não existe aqui dentro. Prefiro te encontrar lá fora. Faço muita questão. Porque eu sei que você também faz. E não adianta fingir!", disse ela. "Suave", respondeu Breno.

A estudante de jornalismo também aproveitou para comentar a relação dele com Paula. "A questão é que a Paula é minha amiga. A questão não é você, a questão é que ela falou mais de uma vez para mim: 'Não vou fazer'", desabafa. E ainda completou questionando Breno sobre como ele se sentiria se fosse o contrário. Se ele a visse beijando outra pessoa dentro da casa. Breno balançou a cabeça e disse que é diferente, que não conseguiria imaginar.

Na ocasião, os brothers ainda choraram ao lembrar de uma briga que tiveram. "Foi no dia que te magoou e você falou de um jeito comigo que pensei: 'Ele me odeia'", disse Ana Clara emocionada. Breno ouve e também chora.

(Foto: Reprodução)

Em seguida, Gleici interrompeu os dois e chama os brothers para voltarem para a Festa Intergaláctica. Nessa hora, Breno tentou escapar. Foi quando Ana Clara foi ainda mais direta: “Para de fugir”, disse.

(Foto: Reprodução)

A conversa entre os dois deixou Paula incomodada. Ela, inclusive, conversou com Breno depois dele voltar para a festa. “Imagine o contrário. Eu conversando com um cara, ali no banheiro, e você passa. Um cara que eu já beijei! Não é bom", comenta Paula.