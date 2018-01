BBB 18: Breno beija Ana Clara e Jaqueline confessa: ‘Estou com vergonha’

Jaqueline, que tinha investido no goiano, ficou desapontada com a situação

Como já era esperado, a primeira festa do BBB18 deixou os participantes bem soltinhos. Comandada pelo DJ Alok, a festa Alto Astral invadiu a madrugada e deu espaço para o primeiro beijo da edição. Breno e Ana Clara, da família Lima, acabaram ficando durante a festa. Já Jaqueline, que tanto insistiu no goiano, ficou desapontada.

Antes do beijo, Breno e Ana Clara conversaram bastante. Ele chegou a confessar que não estava tão interessado em Jaqueline. “Eu sei. Eu vi na sua cara. Está na sua cara que você está desconfortável”, disse Ana Clara.

(Foto: Divulgação/ TV Globo)

Esse foi o ponto de partida para os dois saírem do jardim e irem ao banheiro, onde começaram a se beijar. “Você é uma menina em quem eu chegaria”, diz Breno. “Eu sei, amor. Eu vejo na sua cara”, responde Ana Clara.



Jaqueline chegou ao banheiro poucos minutos depois do beijo e percebeu um clima diferente entre os dois, que tentaram disfarçar. A biomédica já demonstrava interesse em Breno desde a brincadeira de “verdade ou consequência”, quando deu um selinho no rapaz. Do lado de fora, Jaque conversou com a Patrícia sobre a situação.

"Ela estava de batom e agora está sem", disse. Patrícia, no entanto, pondera: "Não vi clima nenhum entre eles". Jaqueline diz: "Eu percebi há horas!". “Cara, eu estou com a minha cara no chão, estou com vergonha das brincadeiras”, disse Jaqueline. “Não fica. Você não fez nada”, consola Patrícia.

(Foto: Divulgação/ TV Globo)