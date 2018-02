BBB 18: Breno beija Jaqueline, e Ana Clara ameaça: 'boto ele no paredão'

Ele disse para a jovem que se sente desconfortável em ficar com ela por causa do pai

A festa do Big Brother Brasil nesta sexta-feira (2), com o tema Deus Grego, acabou provocando um triângulo amoroso na casa. Breno e Jaqueline trocaram vários beijos durante a noite na frente de todo mundo.

Breno beija Jaqueline e discute com Ana Clara (Foto: Reprodução)

Ana Clara, que já havia ficado duas vezes com o Breno, ficou bem chateada. Os beijos não foram em lugares escondidos da casa, mas na pista de dança.

“Perigosa você”, disse ele no ouvido dela.. "Eu vim para causar. Eu vim para amar. Eu vim para fazer amigos. Eu vim para viver no BBB", disse a loira a Breno.

Já Ana Paula, no início, tentou mostrar que estava bem. "Eu estou ótima, vou fazer o quê?", revelou a filha de Ayrton. Algum tempo depois, Breno chamou Ana Clara para o banheiro para uma DR. "Obviamente não estava muito satisfeita comigo", afirma o brother. Ele diz para a jovem que se sente desconfortável em ficar com ela por causa do pai.

Ana Clara diz: "Eu prefiro que você não fale isso pra mim porque é péssimo". Ele, então, declara: "Por mais que o seu pai seja bem de boa, eu não me sinto confortável", finaliza o brother.

Já entre amigos, Ana Paula ameaça: “Para mim ele morreu. Se eu puder botar ele no paredão, eu boto.”