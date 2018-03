BBB 18: Entenda como vai ser o paredão triplo 'vai e volta'

A grande pegadinha é que os participantes menos votados não sairão do jogo

Os participantes do reality show Big Brother Brasil 18 (BBB 18), reality da TV Globo, terão uma surpresa neste domingo (4): o paredão “vai e volta”.

Três participantes serão indicados à berlinda e os brothers serão informados por Tiago Leifert que, dessa vez, dois dos três emparedados serão eliminados do programa. O que eles não sabem —mas o público, sim— é que a votação será para escolher quem deve permanecer na casa, algo que normalmente acontece na fase final do reality.

A grande pegadinha é que os participantes menos votados (os favoritos) não sairão do jogo. Um permanece na casa e o menos votado ficará escondido até sexta (9) em um quarto no andar de cima da casa. O vencedor volta para o jogo com uma regalia: estará imune no paredão seguinte. Para completar, deverá indicar alguém para a próxima berlinda.