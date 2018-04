BBB 18: Família Lima, Gleici ou Kaysar? Vote em quem deve vencer programa

Final acontece nesta quinta (17); CORREIO preparou enquete para saber opinião dos internautas

Kaysar, Família Lima e Gleici estão na final do Big Brother Brasil (BBB 18), que acontece nesta quinta (19). Os participantes competem pelo prêmio de R$ 1,5 milhão para o primeiro lugar. O segundo colocado recebe R$ 150 mil e o terceiro, R$ 50 mil.

O último paredão, que aconteceu nesta terça (17), eliminou Paula, com 62% dos votos contra 38% da família Lima. A votação da final, diferente das últimas eliminações, define quem ganha. Desta forma, os telespectadores devem votar no seu participante favorito e não em quem querem tirar do jogo. O CORREIO preparou uma enquete para saber, na opinião dos leitores, quem deve ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Vote abaixo.

A votação oficial para escolher o campeão está aberta no site oficial do programa. Depois da eliminação de Paula, cada finalista teve oportunidade de dizer porque merece ganhar. "A gente viveu o BBB, só tenho 21 anos e meu pai viveu o BBB. Já é um sonho realizado. Chegar na Final a gente não conseguia nem pensar. Votem muito. A gente ama esse programa", disse Ana Clara.

(Foto: Divulgação)

Gleici também fez sua defesa. "Eu me mostrei o máximo, tudo o que eu pude fazer e viver eu vivi, com todo o meu coração e minha emoção. Eu nunca imaginei que ia estar aqui hoje. Eu sempre quis. Estou aqui pela minha família e meu estado. Todo mundo sabe a minha história. Nunca fiz questão de esconder no que eu acredito e quem eu sou", afirmou.

(Foto: Divulgação)

O sírio Kaysar também pediu o voto do povo. "Brasil, muito obrigado por tudo. Nunca imaginei que ia chegar nesse ponto. Eu quero ajudar minha família, tirar da guerra. Sou assim, bem aberto".

(Foto: Divulgação)

Uma novidade nesta final é que os moradores do Acre, que tem diferença de duas horas a menos do fuso horário de Brasília, poderão assistir a decisão ao vivo e acompanhar a votação da acreana Gleici.