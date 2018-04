BBB 18: Festa é marcada por choro e discussões sobre o jogo

Wagner e Viegas têm DR, Breno chora e Gleici e Paula fazem as pazes

A festa Circo, que aconteceu entre a noite de sábado (31) e a madrugada deste domingo (1º) no Big Brother Brasil (BBB 18), foi embalada por muitas discussões entre os confinados . Antes do show de abertura com o cantor Paulo Ricardo, todos os brothers receberam roupas especiais referentes ao tema e também ganharam maquiagens temáticas.

A pintura foi motivo de polêmica porque deixou o músico Viegas incomodado antes mesmo da comemoração começar. O paulista reclamou que estava “parecendo um traveco” a retirou o desenho do rosto.

(Foto: Reprodução/Globoplay)

O rapaz foi um dos que mais se destacou durante o festejo. Logo no início, ele ficou isolado dos outros participantes e confessou para Kaysar que só estava no reality por causa do dinheiro. Wagner também questionou o afastamento do colega e os dois tiveram uma longa discussão.

Várias vezes, Viegas chegou a deixar a festa. Kaysar foi tentar conversar com o brother e convencê-lo a retornar para a área externa. O brother pediu para ficar sozinho, e disse que não está no programa para curtir ou compartilhar momentos com pessoas com as quais não tem afinidade.

"Eu gosto de você, mas não é sempre que quero falar com você. O negócio é o seguinte: amanhã eu vou colocar a cadeira embaixo do Big Fone e vou esperar tocar. Se for maneira, beleza. Se não for, eu já sei que estou no paredão. Daí vou dizer lá que estou aqui pela grana e é isso. Não vim pra arrumar namorada ou curtir festas", reclamou.

Wagner logo apareceu no quarto, e Viegas continuou: "Viver aqui é a maior prova de resistência de todas, e os obstáculos são as pessoas. Eu só fico aqui quieto na minha pra não arranjar confusão e não agir na emoção", completou.

(Foto: Reprodução/Globoplay)

Após o músico relembrar diversos acontecimentos que motivaram brigas, o artista visual declarou que quer vê-lo bem e eles se acertaram com um aperto de mão. Mesmo após fazerem as pazes, os dois não voltaram a conversar durante a festa.

Preocupado com a formação do próximo paredão, Viegas trocou impressões sobre a berlinda com Jéssica e afirmou que vai desestabilizar os brothers caso seja indicado pela casa e volte para o jogo. O participante também conversou sobre o programa com Breno e disse achar pouco provável que os próximos paredões sejam duplos. Para ele, a formação tripla movimenta o reality.

O arquiteto Breno também teve muitos altos e baixos durante a comemoração. No início, o goiano chorou por ter perdido a prova do líder e foi consolado por Kaysar. Em meio a um beijo e outro com Paula, ele sentou com os colegas para bater papo e aconselhou o sírio a deixar a emoção de lado na hora de fazer a indicação para o paredão.

(Foto: Reprodução/Globoplay)

A madrugada foi só de alegrias para o garçom, que estreou no quarto do líder e pôde matar um pouco da saudade da família vendo as fotos. O brother também ficou muito feliz com o pássaro de pelúcia na decoração e se divertiu com os memes. A estreia do rapaz no quarto foi motivo de aborrecimento para Jéssica porque a sister queria deixar o amigo curtir a liderança sozinho por um tempo e se irritou quando Ayrton entrou no bangalô.

Para Gleici e Paula, a festa trouxe reconciliações. A acreana se desculpou com a colega pelo modo como a tratou depois da prova do líder e as duas ficaram bastante tempo conversando e trocando elogios. Depois disso, elas dançaram muito ao lado de Ana Clara até a estudante de psicologia se cansar e ir dormir.