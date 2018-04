BBB 18: Gleici e Kaysar não estão disputando o prêmio de quem sofre mais

Por Tia Má

Duas guerras, dois representantes e uma comoção. O Big Brother Brasil (BBB 18) trouxe a tona duas tristes realidades, que resultam em mortes trágicas, famílias despedaçadas, pessoas desaparecidas e cidades devastadas pela violência.

A guerra na Síria é um conflito que se instalou no país por conta da corrupção histórica, altos índices de desemprego e falta de oportunidade (isto te lembra algo?). Um grupo se rebelou contra a gestão de Bashar Al-Assad e a guerra se instaurou. Desde 2011, mais de 500 mil pessoas morreram de forma violenta.

Gleici e Kaysar disputam o prêmio de R$1,5 mi com a Família Lima

No Brasil, de acordo com Mapa da Violência, a cada nove minutos uma pessoa é brutalmente assassinada, o que resulta em 60 mil pessoas por ano (dados contabilizados pelas secretarias de segurança pública), em sete anos, também temos aproximadamente meio milhão de mortes.



A questão é que nesse jogo enquanto uma história comove, a outra é taxada de #mimimi. Kaysar é refugiado da Síria, veio para o Brasil em busca de reconstruir sua vida e luta para trazer sua família. Gleici é acreana, mora na região Norte do país, região com os piores índices sócio econômicos, onde a violência contra a mulher e jovens negros são alarmantes. Gleici é o alvo preferencial dessas duas perversidades. Teve seu pai assassinado e ela luta contra as diversas formas de opressão, o racismo, machismo e a favor da educação.

Gleici é acreana e é uma das finalistas do programa

A comovente história de Kaysar se tornou o suficiente para ele ser considerado o maior merecedor! A questão é que não se disputa sofrimento! Dor é algo extremamente subjetivo, mas seguimos com a síndrome de achar que o que vem de fora é sempre melhor, até na hora de sofrer!

Assim como Gleici, o sírio Kaysar tem uma comovente história

Qualquer coisa dita por Gleici é considerado vitimismo, coitadismo - expressões utilizadas por brasileiros que desconhecem a realidade do seu próprio país. Para quem mora na periferia, a Síria é Aqui! Não podemos, nem devemos menosprezar a dor de Kaysar, mas nem de longe deveríamos ignorar, ridicularizar é desqualificar a dor de Gleici. É preciso ser solidário, mas é fundamental conhecer, reconhecer e combater nossas tragédias cotidianas. Gleici e Kaysar estão disputando o prêmio de um milhão e meio, e não de quem sofre mais!

Texto originalmente publicado no Instagram