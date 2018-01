BBB 18: 'Não lembro de nada', diz Ana Clara sobre beijo em festa

Estudante de jornalismo discussão com os pais após ter bebido em comemoração

A estudante de jornalismo Ana Clara, 20 anos, não se recorda do beijo que deu em Breno, na festa Alto Astral do Big Brother Brasil (BBB 18), na madrugada deste sábado (27). Pelo menos foi o que a filha da Família Lima disse aos demais participantes da casa no café da manhã. "Eu não lembro de nada", contou a carioca. "É a primeira vez que você acorda de bom humor", brincou Mahmoud. "Que horas a festa acabou? Eu não lembro nem a hora que eu fui deitar", completou ela.

Na manhã deste sábado, Ana Clara ainda teve dois momentos tensos no reality. Quando sentou para tomar café com a mãe, a estudante foi questionada sobre o estado em que ficou na noite anterior. "E aí, vai conviver com a vergonha que você fez ontem?", disparou Eva. "Que vergonha?", questionou Ana Clara. "De passar o limite com bebida? Nem lembra, né? Não lembra ou acha que é normal isso?", disse a mãe da jovem. A estudante respondeu: "Acho que é normal". "Se você acha que é normal tá ruim pro teu lado", afirmou Eva.

A discussão continuou e Eva citou o beijo da filha em Breno, que já havia dado um selinho em Jaqueline. "Beber tudo, misturar tudo, ficar se agarrando com o cara... e aí?". À mãe, Ana Clara não disse que não lembrava do que havia acontecido na noite anterior. "Ô mãe, me poupe, né?", rebateu a jovem. "Isso não dá pra poupar não, porque é complicado", disse Eva. Ana Clara tentou encerrar o assunto: "Eu acho que é cada um com seu cada um e você tem que entender". "Você acha isso certo, sair tomando todas e não ter controle do que você tá fazendo?", questionou a mulher de Ayrton. "Quem falou que eu não tinha controle do que eu estava fazendo?", disse Ana Clara. "Eu estou falando. Precisa ter um nome? Vai mudar o que você fez se tiver um nome? Se tiver um nome eu dou, mas e aí?", disse Eva. Chateada, a filha deixou o segundo andar.

Ao chegar na área externa da casa, foi a vez de Ana Clara tomar uma bronca do pai, Ayrton. A intimidade dos dois foi motivo de estranheza e crítica por parte dos internautas recentemente. "Se eu estivesse ontem, eu ia pedir pra todo mundo sair do programa, a família inteira", declarou ele. "Você não pode fazer isso. Porque cada pessoa é uma pessoa", disse a jovem. "Estava escrito no contrato que eu não posso fazer?", rebateu o pai da família Lima, que rebateu as críticas da web após chamada da produção. "Segunda feira você estava feliz, porque entrou no programa, que era teu sonho, é seu momento, e eu acho que teve sentido (dele beber). Agora, ontem, que eu estava feliz, eu estava alegre [...] quando eu quis fazer e eu quis beber, aí é feio...", tentou justificar a ruiva.

A bronca do pai em Ana Clara continuou. "Você lembra de tudo que você fez ontem?", questionou ele. Ana Clara quis colocar um ponto final na conversa: "Tá bom, papai, eu entendi o que você falou e eu aceitei e eu vou repensar. Se você e minha mãe não estivesse aqui, ninguém ia virar pra mim e falar assim: ó, faz isso não, segura tua onda. Eu não estou falando que vocês fazem por mal, muito pelo contrário, fazem porque são meus pais e querem meu bem. Mas não tem, entendeu?". Foi então a vez de Jorge - a quem Ayrton confessou que votaria em sua mulher para o Paredão - dar sua opinião sobre o comportamento do estudante de jornalismo: "Eu me vi na obrigação de primo, parente, de te amar, de intervir. Eu quero que você entenda isso, não quero ser chato, nem nada...".