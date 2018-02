BBB: festa foi animada com beijo entre sisters, DR e carinho no edredom

Lucas e Jéssica protagonizaram uma dança ao som da música Infiel

A noite de sexta (24) no BBB foi de festa. O cantor Buchecha comandou a balada que rendeu muita história. A gente vai resumir um pouquinho aqui, foi foi babado atrás de babado. Os brothers se divertiram muito, dançaram a valer. E no fim da noite o que sobrou? DR, selinho no edredrom, beijo entre meninas...

O edredom mexeu bastante com o casal Wagner e Gleici. Depois de trocarem olhares durante a festa, eles foram para a cama juntinhos. "Estou só te olhando, admirando", falou Wagner, durante um momento da noite. Mais tarde, dividiram uma cama de solteiro no Quarto Tropical.

Kaysar e Patrícia trocaram carícias na cama. Rolou até selinho... (Foto: Reprodução/TV Globo)

Quem também estava dividindo a cama no mesmo quarto foi Kaysar e Patricia. A fucnionária pública se declarou para o sírio. "Você me revigora aqui no jogo. Você me dá energia, não consigo explicar", confessou Patrícia. Eles ainda trocaram um selinho. Mas não passou disso.

"Iê, infiel...", cantou Jéssica enquanto dançava com Lucas. (Foto: Reprodução/TV Globo)

Do lado de fora, Lucas e Jéssica dançaram juntinhos a música Infiel de Marília Mendonça. Agarradinhos, a sister fez questão de cantar, mas só as partes que ela sabia decorada.

Ana Clara tve uma mini DR com Breno, até tentou fisgar o brother, mas o pai dela interviu a tempo (Foto: Reprodução/TV Globo)

Antes da festa acabar, a treta tomou conta da pista. Breno e Ana Clara protagonizaram uma mini DR, que parecia mais uma paquera que briga. A sister estava pronta para dar o bote e até roubou um beijo do broder, mas parece que Ayrton não curtiu muito o que viu. O pai dela estava observando do Bangalô e foi retirar a filha da conversa. Jéssica tentou até salvar a moça da ira do paizão, tirou ele para dançar, mas não teve jeito. Ayrton foi lá e tirou Ana Clara do local e levou embora.

Depois da confusão com Ayrton e Ana Clara, Breno foi relaxar no banho... E Paula também. E Jéssica também. Rolou até beijo das sisters (Foto: Reprodução/TV Globo)

Mas se engana quem acha que Breno ficou chupando dedo. Nada disso. Depois desse rolo, o broder foi tomar um banho com Paula. Quem também participou da festinha particular? Jéssica, que protagonizou um beijo com Paula, tudo assistido de perto por Breno, que também se juntou às sisters em um beijo triplo. No final, os três deitaram juntos no Quarto Submarino. Mas não foram dormir, não! Arrá! Ainda rolou um beijo entre Breno e Paula, escondido, que não dá para saber se fou beijão ou beijinho.

Breno e Paula terminaram a noite juntos e rolou uns beijinhos tímidos, mas bem quentes (Foto: Reprodução/TV Globo)

Ufa, deu até canseira, né?