BBB: Mãe de Paula diz que desliga a TV quando a filha vai para o edredom

Nos últimos dias, o romance da sister com Breno engatou

O romance de Paula e Breno no Big Brother Brasil (BBB) têm esquentado nos últimos dias: já se foram beijos quentes, amassos embaixo do edredom e até banho juntos. Quem não parece estar gostando muito do clima é a mãe da empresária, Kelly Barbosa.

“Desligo a TV quando Paula e Breno vão para o edredom”, afirmou, em entrevista ao Gshow. “Me incomoda um pouco (o edredom) pela exposição e pelo julgamento do povo aqui fora, mas mais pela exposição mesmo”, continuou Kelly, sem deixar de ressaltar que, para ela, o que importa é a felicidade da filha.

A sister engatou romance com Breno (Foto: Reprodução)

No programa, Paula já chegou a afirmar ao sírio Kaysar que está apaixonada por Breno. Mesmo assim, para a mãe da empresária, Paula está brincando.

“Ela está envolvida, mas tem muito os pés no chão e está muito feliz. Ela falou num momento de descontração. Ela está dentro de um jogo, não é uma menina, ela tem consciência de que pode ser momentâneo. Ali dentro é tudo intenso. Acredito que ela não se apaixonaria e correria riscos no jogo”, diz.

Mesmo assim, Kelly acredita que a filha e Breno podem continuar juntos depois que saírem da casa, porque são muito parecidos. “Digo que a Paula é o Breno de saia. Eles têm uma química, pode ser que dê certo”.