BBB18: Ana Clara é detonada na web por postagens preconceituosas

YouTuber já criticou gays, disse que não suporta 'gorda que se acha magra' e mais

O Big Brother Brasil 2018 mal começou e já gera polêmica nas redes socias. É que a estudante de jornalismo e youtuber Ana Clara, 20 anos, a filha da família confinada, teve seu passado desenterrado por internautas, que divulgaram mensagens preconceituosas da jovem - dentre elas, postagens homofóbicas e gordofóbicas.

No Twitter, Ana já criticou gays, chamou o primo Jorge de gordo e até mostrou estar revoltada com o pais Eva e Ayrton, que estão no reality da TV Globo. "Na moral, menino viad#**” é difícil, para de ser mulherzinha cara”, criticou em uma mensagem. Em outra, Clara desabafou: “Ai como eu queria ter dinheiro para morar sozinha”, disse. “Doida para se livrar do seu pai e da sua mãe. Relaxa! Falta pouco! Seu pai e mãe não são para sempre, e já temos idade avançada”, rebateu o pai, Ayrton.

Confira algumas postagens.

(Fotos: Reprodução)

"Ana Clara é o mico em pessoa", criticou uma usuária do Twitter. Por lá, os usuários também chamaram a integrante de mimada. "Essa Ana Clara, a que paga de engraçadona, e paga mico nas redes sociais menosprezando gordinhas e com atitudes machistas (sic)", disse um internauta. Outros defenderam a estudante, apontando que a maioria das postagens são antigas. "Todo mundo já errou e com o tempo amadureceu. É fácil apontar o dedinho pra quem tá dando a cara a tapa", defendeu uma seguidora dela no Instagram. Outra pessoa rebateu, dizendo que várias das postagens preconceituosas são recentes: "Tem várias coisas recentes, de até de poucos meses atrás, dela falando que os pais são preconceituosos".

A discussão na web não acabou por aí. Outros internautas defendem que a família inteira deveria ser eliminada: "Uma dica pra você que quer entrar no BBB: apague seus tuítes antigos. Pq essa rede social aqui não brinca em serviço! Onde aperta pra já eliminar a família?? (sic)".

Ana Clara já é bastante conhecida na internet. Ela soma mais de 100 mil seguidores no Twitter, mais de 120 mil seguidores no Instagram e fazia parte do canal Quem Nunca, do Victor Meyniel, que tem mais de meio milhão de inscritos. Confira um vídeo com a participação dela.

A ruiva é carioca e leva uma vida no melhor estilo "it girl". Ela faz parte da Família Lima e luta para ficar na casa. Se for uma das duas pessoas mais votadas, irá permanecer no jogo. A votação está rolando no site Gshow e encerra no domingo (28).