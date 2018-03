BBB18: Após quase 30 horas, Kaysar é o último a sair da prova do líder

Sírio ficou até o final com Jessica, que acabou esquecendo de apertar um botão e foi eliminada

Após quase 30 horas resistindo na Prova do Líder, no BBB18, o sírio Kaysar foi o último a sair. Jessica, que disputava a final da prova com o brother, esqueceu de apertar o botão no tempo determinado e acabou sendo eliminada. Foram 29 horas e 45 minutos de prova, sendo a segunda maior disputada pela liderança da história do programa.

Depois de sair do carro, ele comemorou a vitória. "Valeu, Brasil! Valeu, BBB!". A prova começou na noite da quinta-feira (29) e só acabou na madrugada deste sábado (31). Os primeiros eliminados foram Ana Clara, Gleici, Wagner e Paula, que estavam no Fiat Cronos Marsala e não conseguiram completar a prova a tempo.

Os confinados foram separados em dois grupos com quatro participantes cada, e a cada rodada deveriam colocar ou retirar objetos dentro do porta-malas de dois Fiat Cronos. Depois, era necessário apertar um botão confirmando que a tarefa foi executada.

Na noite de ontem, por volta das 22h, Breno e Viegas foram eliminados após o músico não apertar o botão para finalizar a prova. Ele estava fazendo as últimas rodadas da prova sozinho, pois Breno não estava aguentando mais e não conseguia cumprir as tarefas. Em diversos momentos ele chorou, e chegou a declarar que não tinha desistido ainda por estar fazendo a prova em dupla. "Tô naquele esquema de dupla. Senão, já tinha vazado", disse.

Após a eliminação da prova, Jessica disse que queria ganhar a liderança. "Não é que eu queria ganhar do Kaysar, eu queria ganhar. E eu queria ganhar uma prova sozinha", contou.

Durante a prova, a dupla ficou se incentivando. "A gente não vai desistir jamais", disse o sírio para a personal. "Já ganhamos, tenho fé", disse o brother.

Depois que se separaram, os brothers usaram estratégias para resistir à prova. Jéssica, por exemplo, cantou "Hakuna Matata" e fez até sua própria versão de "Vou Deixar", do Skank.