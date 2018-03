BBB18: Breno e Wagner são os novos líderes

Esta é a primeira liderança de ambos

A casa do BBB18 tem liderança dupla de novo! Breno e Wagner vencerem a Prova do Líder Óculos de Grau nesta quinta-feira (22). Wagner está imune, e Breno ficou com o prêmio R$ 10 mil. Esta é a primeira liderança de ambos.

Os Líderes vão indicar alguém para o Paredão no próximo domingo (25). A berlinda tripla será formada pela indicação do Líder, o mais votado pela casa e pela pessoa que será indicada pelo Anjo, que, nesta semana, também será autoimune.

Os brothers se dividiram em duplas e, usando óculos que dificultam a visão, tiveram de encontrar letras no centro do circuito.