BBB18: Com 94% dos votos, Patrícia é eliminada: 'Destruíram meu sonho'

A sister teve um pequeno desentendimento com Gleici antes de sair da casa

Patrícia foi a sétima eliminada do Big Brother Brasil 18 com 94,26% dos votos. Uma das maiores rejeições do programa desde a primeira edição. A funcionária pública foi indicada ao paredão por Gleici, que saiu e voltou numa manobra do programa. Ela disputava lugar na casa com o amigo Diego e com Caruso. Do lado de fora, ela garantiu Diego na próxima Prova do Líder.

"Destruíram o meu sonho", disse a ex-participante ao sair da casa chorando e amparada pelos amigos. A sister tem um pequeno desentendimento com Gleici e sai. Antes, ela se despediu de Kaysar na sala com um abraço e conversou com Caruso, que pediu desculpa pelos gritos. Do lado de fora da casa, Patrícia abraçou sua família e chorou no palco de Eliminação.

Discussão

Minutos antes da eliminação, o apresentador Tiago Leifert propôs, informalmente, o Jogo da Discórdia e causou um rebuliço entre os membros da casa. Quando o apresentador perguntou quem gostaria de se manifestar, Patrícia foi a primeira a disparar contra Gleici. "Se eu tivesse para cavar a cova de alguém, teria indicado a pessoa que desceu". A funcionária pública foi indicada pela estudante de Psicologia quando ela retornou, na semana passada, do Quarto Farol após uma eliminação falsa.

Foto: Divulgação/TV Globo

Na sequência, Diego também pediu para falar. Ele apontou três placas que entregaria aos brothers. "Hipócrita, para Gleici. Soberba, Ana Clara. E covardia para Wagner", apontou. Wagner pediu a palavra para se defender. "Quando o jogo é em defesa própria ou de amigos, existem dois pesos e duas medidas. Eu joguei me defendendo, apenas. Como na semana passada eles se defenderam", disse.

Gleici também falou. "Estou muito tranquila com a minha consciência. Tudo o que eu falei eu ouvi, estou muito tranquila. Sei quem eu sou e de onde eu vim", afirmou. "O mal por si só se destrói, não tem que falar nada", completou. Ana Clara questionou Diego, que apenas respondeu: "Um dia eu te conto. O silêncio vale mais".

Diego, Patrícia e Wagner seguiram debatendo. "O meu voto continua tendo o peso de um só. A rota de colisão já estava pronta", fala o artista visual. O escritor defende que não tinha o foco no colega de confinamento. "Wagner, eu nunca pensei em votar em você", rebate Patrícia. "Agora é tarde pra você falar, Patrícia", responde o brother.