BBB18: Diego, Gleici e Jéssica formam Paredão Triplo

Os Líderes da semana, a família Lima e Gleici, indicaram Diego

O paredão do BBB 18 começou a se formar neste domingo (18) depois que Diego atendeu ao Big Fone. Ele indicou Gleici. "Se tem que indicar alguém, vou indicar a Gleici para ir comigo".

Ao vivo, o Anjo Caruso imunizou Viegas: "Só tem uma pessoa que está lado a lado comigo, é um cara que eu tenho um carinho muito grande".

Os Líderes da semana, a família Lima e Gleici, indicaram Diego para o paredão triplo. Ana Clara justificou: "Nossa indicação não vai ser uma surpresa para ninguém. O Diego apontou uns defeitos que a gente não concorda. Um julgamento sem conhecer é demais. Quando você aponta um defeito para alguma coisa, como soberba, a gente acha que eles cabem a você".

Jéssica foi o terceiro nome escolhido para o Paredão depois que os Líderes fizeram um desempate entre a personal trainer e Caruso, os mais votados da casa.

Em conversa com Wagner após a formação do Paredão, Ayrton mostrou desconforto com a escolha. "É um tiro no pé colocar a Jéssica", opina o pai de Ana Clara.