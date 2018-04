BBB18: Família Lima e Wagner se enfrentam no paredão

Líder Kaysar foi quem decidiu quem estaria na berlinda essa semana

A noite foi de formação do paredão neste domingo no BBB18. Mais uma vez a Família Lima foi colocada na berlinda, e vai disputar a permanência na casa junto com Wagner.

A formação do paredão foi decidida pelo líder Kaysar. Ele indicou Wagner ao paredão e, devido a um empate de votos entre Viegas e a Família Lima, ele ficou com a segunda opção.

A votação foi aberta. Durante o programa, o líder explicou a sua escolha. "Chegamos em um ponto do jogo que estamos começando a nos conhecer mais. Mudei um pouco o meu ponto de vista e comecei a enxergar melhor. Meu voto não é surpresa para ninguém", disse.

Depois de ser indicada, Ana Clara ficou revoltada com os votos e quis se isolar. "Bem feito. Dá próxima vez seja mais esperta, sua idiota", falou sozinha no quarto.