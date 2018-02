BBB18: Globo mantém família de Kaysar em hotel no Rio, diz colunista

Eles devem marcar presença nos Paredões que Kaysar estiver

É possível que a família de Kaysar, garçom participante do reality show Big Brother Brasil 18, já esteja no Brasil. A suspeita é do colunista da RedeTV! Vladimir Alves. Segundo ele, os familiares estariam em um hotel próximo aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com hospedagem financiada pela TV Globo.

Ainda de acordo com o colunista, a emissora pretende gravar uma reportagem especial sobre o assunto para o Fantástico nas próximas semanas. Eles também devem marcar presença nos Paredões que Kaysar estiver e estarão na Grande Final, caso o o sírio chegue até lá. De acordo com Vladimir, essa será uma grande surpresa para ele.

Fãs acreditam que participante teve prescentimento sobre a guerra da Síria

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Os fãs de Kaysar ficaram preocupados com o bombardeio que ocorreu na Síria no último final de semana. Isso porque não foi anunciado oficialmente se os pais do brother estão no Brasil ou lá. No entanto, a irmã do rapaz atualizou os seguidores do rapaz pelas redes sociais sobre o estado dos pais e disse que estão todos bem. “Bom dia #teamkaysar, recebemos boas notícias, referente aos pais do Kaysar, sua irmã nos comunicou que seus pais estão bem!!”, disse.

“Em nome da família Dadour, agradecemos a todos pelas preces e orações”, completou ela no perfil oficial do participante.

Na tarde da última segunda-feira (19) Kaysar “conversou” com sua garrafa de estimação, apelidada pelo brother de Pirata. Na fala, o confinado confessou estar preocupado com os pais, que ainda moram no país em guerra.

“Tomara que minha mãe esteja bem, Pirata. Às vezes, fico preocupado. Sei que não adianta preocupar, que não consigo mudar nada. Tenho só que agradecer”. O monólogo foi suficiente para que Pray For Síria se tornasse um dos assuntos mais comentados do Twitter. Os internautas acreditaram que Kaysar teria tido um pressentimento.