BBB18: internautas pedem expulsão de Ana Clara após agressão em Kaysar

Durante brincadeira, a sister bateu no sírio com o cinto do microfone; assista vídeo

A estudante de jornalismo Ana Clara, integrante do Big Brother Brasil 18 (BBB 18) despertou a ira tanto de quem está no programa quanto de quem assistia à atração na manhã desta terça-feira (27). Depois da festa A Era do Rádio, a sister, em brincadeira com Kaysar, usou o cinto do microfone para bater nele.

A ação não pegou bem para a integrante da família Lima, que foi atacada na web. Na casa mais vigiada do país, Jéssica e Kaysar relataram o ocorrido a Viegas, e o sírio mostrou marcas no braço. A personal trainer disse ainda que teve medo do objeto acertar seu olho.

Alguém lembra Ana Paula expulsa por um tapinha provocando? Marcos expulso por apontar dedo e pressão psicológica na Emilly? Agora a Ana Clara dá várias cintadas no Kaysar e só um atenção. Nenhum esporro maior. Se isso não é proteção...#AnaClaraExpulsa pic.twitter.com/JAeDKxaoTz — Lucas do BBB (@LHeimat) 27 de março de 2018

O caso foi relembrado após a produção do reality proibir brincadeiras de contato físico. Os internautas enfatizaram, usando a hashtag “AnaClaraExpulsa”, que Ana Paula Renault (BBB16) e Marcos Harter (BBB17) foram expulsos do jogo por agressão, coisa que a atual participante da atração teria infligido ao brother.