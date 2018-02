BBB18: Irmã de Kaysar tranquiliza fãs após bombardeio na Síria

Muitos internautas acreditaram que Kaysar teria tido um pressentimento; irmã dele informou que os pais estão bem

O perfil oficial do sírio Kaysar Dadour, parcipante do Big Brother Brasil 18, se manifestou nesta terça-feira (20), para tranquilizar os fãs do brother. Após notícia do recente bombardeio na cidade de Alepo, na Síria, onde os pais dele ainda residem, internautas manifestaram preocupação e buscavam por informações sobre a família do participante. Refugiada no Líbano, a irmã do BBB afirmou que os pais estão bem.

“Bom dia #teamkaysar, recebemos boas notícias, referente aos pais do Kaysar, sua irmã nos comunicou que seus pais estão bem!! Em nome da família Dadour, agradecemos a todos pelas preces e orações”, publicou o perfil oficial do BBB no Instagram.

Na tarde da última segunda-feira (19) Kaysar apareceu “conversou” com sua garrafa de estimação, apelidada pelo brother de Pirata. Na fala, o confinado confessou estar preocupado com os pais, que ainda moram no país em guerra.

“Tomara que minha mãe esteja bem, Pirata. Às vezes, fico preocupado. Sei que não adianta preocupar, que não consigo mudar nada. Tenho só que agradecer”. O monólogo foi suficiente para que Pray For Síria se tornasse um dos assuntos mais comentados do Twitter. Os internautas acreditaram que Kaysar teria tido um pressentimento.