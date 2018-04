BBB18: Kaysar é líder e Breno e Viegas se enfrentam no paredão

"Super quinta" teve berlinda extra e votação aberta no reality show

Breno e Viegas se enfrentam no paredão surpresa esta semana no Big Brother Brasil 18. Nesta quinta-feira (5), a edição trouxe a prova do líder e logo em seguida a formação da berlinda. Kaysar venceu a disputa e indicou Breno. Em seguida, diante de todos, os participantes deram seus votos. Viegas recebeu quatro e acabou emparedado. A eliminação será no domingo, quando já será formado um novo paredão.

Kaysar conquistou hoje sua segunda liderança. Ele gritou muito com o resultado e dedicou a nova vitória à mãe. Na prova, os brothers precisavam escolher um guarda-chuva e, dependendo da cor que caísse de dentro dele ao abrir, havia uma ação, podendo continuar no jogo ou ser eliminado. O sírio foi o último a ficar no jogo e faturou a liderança.

Logo em seguida começou a formação do paredão. Kaysar optou por indicar Breno. Depois, Paula, Gleici, Breno e Família Lima votaram em Viegas. O próprio Viegas votou na Família Lima e Jéssica optou por votar em Gleici.

Esta é apenas a terceira berlinda dupla do programa e a primeira realizada de surpresa. Como a prova do anjo não foi realizada nesta semana, devido a super quinta e ao super domingo, o único participante imune aos votos era o líder da semana.