BBB18: Mahmoud diz estar a fim de brother

A conversa começou com Mara dizendo que Nayara e Kaysar deveriam se envolver no confinamento

Será que o primeiro casal do BBB18 se forma antes de uma semana de programa? No que depender de Mahmoud, provável que sim. Durante conversa com Mara e Nayara na manhã desta quinta-feira (25), o sexólogo admitiu que já está de olho em alguém na casa.

A conversa começou com Mara dizendo que Nayara e Kaysar deveriam se envolver no confinamento. Mara provoca a paulistana falando sobre a relação dela com Kaysar: "Eles vão fazer o primeiro casal, eu prefiro o casal Nayara e Pimpolho". Porém, Mahmoud comenta com as sisters: "Vou falar como sexólogo, casal não se força, se forma".

Foi após a declaração, que Mahmoud acabou revelando que está com um crush fortíssimo em um dos brothers. Após advertir a doutora em Ciências Políticas de que “casal não se força, mas sim se forma”, o sexólogo disparou: “Eu tô a fim de outra pessoa. Na verdade, ele já me deu mais três elogios“.

Sem explicitar de quem falavam, Mara concorda com o brother: "Hoje de manhã foi a primeira coisa que ele fez". Nayara, que também acompanhava a conversa, disse que o elogio talvez não significaria nada visto que também teria recebido um da mesma pessoa - ao que tudo indica, Wagner. Mara então deu a entender que além de elogios teriam rolado olhares entre ele e Mohmaud. O papo do trio desembocou em astrologia para analisar a situação.