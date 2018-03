BBB18: Mahmoud é o sexto eliminado; Gleici fica e vai indicar alguém ao paredão

Mahmoud garantiu a família Lima na próxima prova do líder

Para os participantes do Big Brother Brasil 18 a noite desta terça-feira (6) teve duas eliminações. Mas, na realidade, o único eliminado foi Mahmoud, com 57% dos votos. Num falso paredão, Gleici foi a menos votada na disputa com Mahmoud e Paula. Ela chegou a 'sair' da casa, mas foi escondida em um dos quartos para voltar imune e indicar alguém ao próximo paredão.

Ao sair da casa Mahmoud logo perguntou a Tiago Leifert sobre a sister. "Cadê a Gleici?". O apresentador contou ao sexólogo que Gleici está em um quarto secreto e voltará na sexta-feira. "Legal!", comemorou o eliminado.

No Testamento, Mahmoud decidiu beneficiar a família Lima para garantir participação na próxima Prova do Líder.

Paredão Vai e Volta

Já acomodada no Quarto Secreto, Tiago Leifert explica a Gleici sobre sua missão. Ela estará imune e poderá indicar alguém ao Paredão quando voltar. Emocionada com a notícia, Gleici pula e comemora. Ela assistiu a eliminação de Mahmoud do Quarto Farol. Ao ver o brother indo embora, conversou com a TV e comemorou a permanência de Paula.