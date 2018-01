BBB18: Mahmoud vence prova do líder e indica Ana Paula ao Paredão

O brother havia se desentendido com a bruxinha por ela insistir em chamá-lo de "viado"

Mahmoud venceu uma prova de sorte, chamada de Campo Surpresa, e é o primeiro Líder do BBB18. Antes mesmo de começar a comemorar sua vitória, ele foi avisado por Tiago Leifert que precisava indicar imediatamente uma pessoa para o Paredão.

"Ana Paula", respondeu, sem hesitar. O brother havia se desentendido com a bruxinha por ela insistir em chamá-lo de "viado". No próximo domingo (28), ele terá de indicar outro colega de casa ao paredão. Além disso, também no domingo será decidido quais membros da família Lima ficarão na disputa.

Mahmoud não participaria da disputa pela liderança, já que estava entre os eliminados para a competição após uma prova realizada na noite de terça-feira (23). No entanto, um voto da família fez sexólogo retornar ao jogo.

Ana Paula chora por conta de indicação ao paredão (Foto: Reprodução/TV Globo)

Depois de ter sido indicada ao Paredão, Ana Paula caiu no choro e foi consolada por Kaysar. "Eu já sabia. Ele me odiou desde o primeiro dia em que me viu. Foi muito grosseiro comigo, várias vezes", afirmou aos prantos. "Juro. Não foi com a minha cara. Só tô muito chateda porque minha mãe vai vir no primeiro paredão", completou a sister.

Mesmo após ter sido acalmada por Kaysar, Ana Paula continuou a desabafar com outros membros da casa. "Acabou comigo isso. Foi muito feio a maneira que ele me escolheu, foi horrível. Eu já sabia que ia acontecer isso", disse indignada.

Desentendimento

Durante a bricadeira "Verdade ou Consequência", a catarinense se referiu a Mahmoud como 'viado'. Incomodado, o sexologo pediu para não ser chamado daquel maneira. "Eu acho esse termo muito pejorativo, não me chame assim", ordenou.

Tentando se justificar, Ana Paulo indagou que tem muitos amigos gays e que os chamava dessa maneira. "Eu acho que deveriam tratar nós gays assim como os héteros, pelo nome. Eu tenho orgulho da minha condição homoafetiva”, retrucou o muçulmano. Em seguida, os dois se reencontraram na varanda da casa e voltaram a discutir o tema.

"Com os héteros é um tratamento diferente, como se eles fossem superiores a nós", explica Mahmoud chateado. "Mas é tipo comparar um homem com uma mulher em determinadas coisas, não tem como comparar", continuou a sister que logo em seguida pediu desculpas para finalizar a discussão.