BBB18: Mara é a primeira eliminada com 55,45% dos votos

A cientista política competia o lugar na casa com a bruxinha Ana Paula

Com 55,45% dos votos, Mara foi a primeira eliminada do BBB18 no paredão desta teça-feira (30). "A gente se vê lá fora", disse a mineira para os colegas de confinamento enquanto se despedia. A cientista política competia o lugar na casa com a bruxinha Ana Paula, que foi indicada ao paredão pelo líder Mahmoud. "Juízo", disse Mara ao abraçar Ana Paula.

Mara também foi indicada ao paredão pelo líder. Já a casa escolheu Jéssica para se juntar às duas, mas Ana Paula usou o seu Poder do Veto e tirou Jéssica da berlinda.

Antes de Tiago Leifert anunciar o resultado, Ana Paula permaneceu em silêncio, concentrada, enquanto todos estavam reunidos na sala do BBB conversando animados. " "Sei que às vezes as pessoas me interpretam mal, ma seu fui eu mesma", se defendeu durante a noite de eliminação.

Confiante antes da eliminação, Mara chegou a dizer ao apresentador o que faria caso ficasse na casa. "Eu vou fazer o que eu faço. Interagir com as pessoas, me divertir, brincar", afirmou.