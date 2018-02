BBB18: Patrícia e Caruso detonam Jéssica “Não fede nem cheira”

Brothers tricotam sobre Jéssica; hoje à noite tem paredão

As relações no BBB18 seguem cada dia mais difíceis, depois de Nayara ter ficado com avaliação abaixo da média entre os demais brothers, Jéssica também tem sido alvo de críticas na casa.

Patrícia e Caruso, num bate-papo, malharam a lingua comentando sobre a colega personal trainer.

A sister cearense do BBB18 cita uma rivalidade entre Wagner e Jéssica, e alfineta: “Pra mim ela não fede nem cheira”. Caruso concorda: “É tipo planta”. “Não se envolve em polêmicas, não expressa opinião, se dá bem com a maioria da casa”, conclui Patrícia.

Hoje é noite de formação de paredão no BBB18 e Nayara já é alvo dos líderes Ayrton e Ana Clara.