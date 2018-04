BBB18: Viegas é eliminado e Jessica e Kaysar formam novo paredão

Superdomingo teve eliminação, prova do líder e nova formação de paredão

Viegas foi o 11º eliminado do BBB18, com 57,64% dos votos. Breno, que disputou com ele, teve 42,36%. Depois de eliminado, ele revelou que está torcendo por Kaysar. “O Kaysar é um cara que quando eu me aproximei, vi uma pureza que gostei muito. Fico entre Kaysar, Breno e Paula”.

Logo depois da eliminação, uma nova prova do líder foi realizada, e Breno acabou conquistando a liderança. Ele mandou Kaysar para berlinda. "À medida que a gente permanece no jogo, vai tendo uma leitura de cada participante. As pessoas que chegarem à Final, têm que ter sido sinceras com elas mesmas nas atitudes, e eu não vejo essa naturalidade no Kaysar", explicou, na hora do voto.

Com apenas dois votos, de Gleici e Família Lima, Jessica foi colocada no paredão.

A formação do paredão causou um climão na casa, depois que Paula resolveu votar na Família Lima.