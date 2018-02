Bebê de 8 meses é abandonado em carrinho no Carnaval

Criança do sexo masculino foi resgatado por PMs, em Lauro de Freitas

Equipes da Polícia Militar que atuavam na Operação Carnaval em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, resgataram, na noite de segunda-feira (12), um bebê de oito meses. A criança, do sexo masculino, foi abandonada em um carrinho, no final de linha do bairro.

Foto: Divulgação/SSP

Os PMs faziam o patrulhamento quando um folião relatou ter visto uma criança sozinha, num carrinho. As equipes fizeram uma varredura e encontraram o bebê, que foi levado para o posto policial - lá foi feito o contato com o Conselho Tutelar.

"Gratificante ajudarmos uma criança em situação vulnerável. Por outro lado a irresponsabilidade dos pais reflete também um pouco do problema que nós temos atualmente com adolescentes envolvidos com crimes", lamentou o comandante do Policiamento na Região Integrada de Segurança Pública (Risp) Região Metropolitana de Salvador, coronel Alfredo Nascimento.