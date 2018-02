Bebê é abandonado em balde de lixo na Fazenda Grande II

Criança foi levada por policiais militares para uma clínica, mas não resistiu

Um bebê, com aproximadamente sete dias de vida, foi encontrado dentro de um balde de lixo, no bairro de Fazenda Grande II. De acordo com informações da Polícia Militar, o bebê tinha sinais de violência. Ele estava enrolado em um saco de papel.

Uma equipe da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Cajazeiras) encontrou a criança e a levou para uma clínica da Hapvida, em Cajazeiras. A equipe médica tentou reanimar a criança, mas não teve sucesso.

O corpo do bebê foi encaminhado para o Departamento da Polícia Técnica (DPT). Equipes da PM fizeram rondas no local, mas ninguém que pudesse ter abandonado o bebÊ foi encontrado.