Beleza: os 10 melhores lançamentos de 2017 a partir de R$14,95

Retoque da Cor - Amend

Quem costuma usar tintura e gosta do cabelo em tom uniforme sofre com o crescimento da raiz. Muitas vezes, em menos de um mês ela já aparece. Já pensou se você pudesse eliminar a diferença de tom sem usar tinta e por um preço bem menor do que a maioria dos tonalizantes? Pois é exatamente isso que esse produto faz. O spray funciona como um corretor instantâneo da cor e está disponível em cinco tonalidades: preto, castanho claro, castanho escuro, louro natural e vermelho. Ele, ao contrário das tintas e afins, é livre de amônia e outros emulsificantes. Para remover o pigmento, é só lavar com shampoo. Prático!

R$31,49 em amend.com.br