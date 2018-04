Beleza: veja os melhores lançamentos de março a partir de R$ 15,90

Mary Kay - TimeWise Vitamina C

Existem vários produtos que contém vitamina C na fórmula, mas já pensou em aplicar a substância pura na pele? Agora é possível! Lançado no início deste mês, o TimeWise Vitamina C da Mary Kay nada mais é do que um pacote com 12 quadrados de vitamina C natural. Eles vêm dentro de um pequeno envelope e parecem um pedacinho de papel transparente. Basta colocar na palma da mão, pingar algumas gotas d'água e aplicar no rosto. A fórmula tem poder antioxidante, suaviza marcas de expressão, deixa a pele mais firme e uniformiza o tom do rosto, clareando manchas. A recomendação é usar três vezes na semana, em dias alternados, antes de dormir. Quem quiser, pode usar a o produto para potencilizar o efeito de cremes faciais. O resultado é quase imediato e no dia seguinda já dá pra perceber a pele mais iluminada. É importante limpar bem o rosto antes de aplicar, viu?



Custa R$ 79,90 na Mary Kay