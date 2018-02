Bell é só nostalgia com foliões no Circuito Barra-Ondina

Cantor puxou o Bloco Vumbora relembrando sucessos dos 40 anos de Carnaval do Camaleão

Em mais um dia de Carnaval, o cantor Bell Marques continuou embalando os foliões mais saudosos, na tarde de ontem, no Circuito Barra Ondina. “Quero desejar boa sorte a minha banda toda, e a todos vocês que estão me acompanhando e a Bahia que vem na minha cola”, afirmou o cantor, que emendou logo em seguida, a canção Diga que Valeu.

A funcionária Danielle Freitas curtiu o sábado de Carnaval com as amigas ao som de Bell Marques

Motivo suficiente para a funcionária pública Danielle Freitas se arrepiar. “Saio com Bell desde quando tinha 13 anos. Meu primeiro Bloco foi o Camaleão. Fico toda arrepiada. Bell é o motor do Carnaval. Sou daqui, mas moro no Rio há 10 anos, mas volto só para ver ele”.

E haja fôlego. Quem também é pura nostalgia e guarda bons momentos ao som da guitarra de Bell Marques é a turista paulista Nádia Bordin: “É o terceiro ano que venho para o Carnaval e sempre saio com Bell. Ele é ótimo, entra ano e sai ano e ele continua com a bola toda”, garante.

Também fã de Bell, este é o terceiro Carnaval da paulista Nádia Bordin (à direita)

O Carnaval de Bell Marques só termina mesmo na terça-feira (13) com o Bloco Camaleão, que celebra 40 Carnavais este ano. Além de puxar o mesmo bloco hoje e amanhã, Bell também faz show mais tarde no Camarote do Nana no domingo. Até a Quarta-Feira de Cinzas, Bell deve completar as mais de 40 horas de música.