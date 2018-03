Bell Marques do jeito que seus fãs gostam

Cantor grava seu novo DVD reunindo grandes sucessos de toda sua carreira





Passado o Carnaval e depois de um pequeno período de descanso para repor as energias, Bell Marques voltou à estrada para fazer o que mais gosta: tocar e cantar para seus milhares de fãs. E é isso que ele promete neste domingo a partir das 17h na Concha Acústica do TCA para a gravaçao do DVD Bell Marques – Só As Antigas, registrando o show com um repertório recheado de sucessos. Tudo isso depois de ele rodar o Brasil passando por São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Brasília, Natal, Aracaju, Fortaleza, entre outras cidades, onde sempre é requisitado.

O cantor Bell Marques preparou repertório recheado de hits para a gravação do DVD Só As Antigas neste domingo na Concha (foto: Fábio Cunha/divulgação)

E a escolha de Salvador e da concha não foi por acaso. Nesse verdadeiro templo da música para os baianos ele lançou o projeto em 2016 com casa cheia e ingressos esgotados. Foi o reencontro com o seu público saudoso dos hits do tempo em que o cantor liderava a banda Chiclete com Banana.

“O show Bell Marques – Só As Antigas foi um grande marco da minha carreira solo e não tinha como não o registrá-lo para o público. O show, em todas as cidades por onde passou, teve ingressos esgotados e isso me deixou muito feliz”, revelou Bell Marques à reportagem do CORREIO.

O show relembra a história do cantor, com repertório de sucessos de sua carreira, de 1979 aos dias de hoje. “Voltar à Concha Acústica para registrar esse show, que foi um sucesso em todos os Estados que conseguimos visitar, será uma grande emoção emendou o artista que parece incansavel do alto de seus 63 anos mantendo uma agenda de tirar o folego. Recentemente ele se apresentou em Fortaleza na festa de comemoração dos 25 anos do Bloco Siriguela, em noite que contou com a presença da bombada Anitta.

“Fico muito orgulhoso de ter construído uma história tão especial, que gera tanto interesse do público de diferentes gerações, e que emociona, arrematou o artista que não fez questão de esconder que está muito ansioso.

Evento: Gravação DVD Bell Marques – Só As Antigas

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Data: 25 de março

Horário: 17h

Ingressos: R$200 (Inteira) e R$100 (Meia)

Vendas: Ingresso Rápido e Bilheterias do TCA