Bell Marques participa do programa Fuzuê na Estação da Lapa

Programa ao vivo acontece nesta quinta-feira (22)

Prestes a gravar seu mais novo DVD, o cantor Bell Marques participa do programa Fuzuê, da Bahia FM, nesta quinta-feira. A atração será transmitida ao vivo da Estação da Lapa, a partir das 12h. Além de bater um papo com os apresentadores, Bell vai fazer um pocket show para o público que estiver passando pela estação.

A apresentação em voz e violão será um aquecimento para a gravação do DVD, que acontece na Concha Acústica do TCA, no domingo (25). Os ingressos para a arquibancada, que já estão no 3º lote, custam R$ 260 (inteira) e R$ 130 (meia) e estão à venda na bilheteria do TCA, no site Ingresso Rápido e nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista.

"Eu amo tocar pro povo e adoro uma novidade! Quero todo mundo lá comigo, na Nova Lapa, curtindo o Fuzuê e aproveitando pra aquecer pra gravação do meu DVD, com grandes sucessos da minha carreira, no domingo!", comenta.

Em Bell Marques- Só As Antigas, o cantor relembra sua história e canta um repertório de sucessos de sua carreira, de 1979 aos dias de hoje. O show foi lançado na mesma Concha Acústica, em 2016, e, em sua despedida, ganhará registro em forma de DVD.

“Voltar à Concha Acústica para registrar esse show, que foi um sucesso em todos os estados que conseguimos visitar, será uma grande emoção. Esgotamos ingressos em todas as suas edições e algumas cidades como São Paulo, Natal e, agora, Salvador, ainda tiveram a sorte de contar com mais de uma edição. Estou muito feliz e ansioso também por novos projetos”, revela. "Quem estiver acompanhando a gravação do Fuzuê, amanhã, na Nova Lapa, vai sentir isso com o repertório especial que preparei", conclui.