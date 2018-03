Bell Marques promete 100 músicas em show de gravação do novo DVD

Ao vivo no programa Fuzuê desta quinta (22), cantor lembrou nomes de vários fãs da plateia e contou curiosidades

Uma criança de seis anos que está prestes a fazer uma cirurgia delicada nos olhos, uma empresária de 31 anos com duas tatuagens nos braços e uma senhora de 64. O que essas pessoas têm em comum? Bell Marques lembra o nome de todas elas.



Prestes a gravar seu mais novo DVD, o cantor participou do programa Fuzuê, da Bahia FM, no início da tarde desta quinta-feira (22). A atração contou com transmissão ao vivo diretamente da Estação da Lapa. Além de bater um papo com os apresentadores Nanny Monteiro e Maurício Habib, Bell chegou carregando apenas o seu violão, pronto para um pocket show aberto ao público. Mas, do início até o fim do momento musical, o que mais chamou a atenção foi a memória afetiva do artista.

De música em música, Bell relembrava nomes de fãs que estavam na plateia e citava momentos que viveu ao lado deles

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

“Eliane! Olha, pessoal, essa moça me acompanha há 24 anos. Lembra do último show em que você estava com aquela camisa que colocava o meu nome no final do seu?”, comentou o cantor, detalhando momentos com a fã como em uma cena de dois amigos de anos que se encontram em um barzinho para papear. “Agora a onda dos seus fãs é essa, viu? Meu nome é EliBel”, disse Eliane Ferreira, de 39 anos, enquanto ambos riam no momento intimista.

Bell não esqueceu o nome dela também: Vera Ferrari está com o netinho Hugo, de 6 anos, internado no Hospital e teve o apoio do cantor no show

(Foto: Vanessa Brunt/CORREIO)

“Ei, Mirela! Saudade! Como você está?”, acenava o cantor para uma outra fã, que logo mostrou a nova tatuagem feita perto do pulso, com a marca das patas de camaleão, em homenagem ao trio que o artista puxa no Carnaval.



(Fotos: Marina Silva/CORREIO)

(Fotos: Marina Silva/CORREIO)

Eliane Ferreira, 39, e Mirela Costa, 31, inesquecíveis para Bell, acompanham o cantor há mais de 20 anos e curtiram juntas o show no Fuzuê

(Foto: Vanessa Brunt/CORREIO)

De música em música, sempre mais um nome surgia da boca de Bell, para todas as idades e todos os gêneros. Ele não esquece. “Dona Vera, como está o seu netinho?”. E ele realmente parava para ouvir a resposta. “Está internado, vai fazer cirurgia nos olhos. Abençoa, Bell”, pedia, como se falasse com um padre em confissão. “Estou enviando as melhores energias”, disse o cantor em tom comovido. No meio do show, Bell não parava de pedir reforços energéticos para o menino Hugo, da família Ferrari, cujo o sobrenome também lembrava bem.“A nossa família acompanha ele há muitos anos e temos muito orgulho, porque um artista completo é aquele que transmite a sua verdade nas músicas e nos atos, e ele é assim: faz doações e está sempre conversando com todos, não esquecendo de ninguém, nos tendo como parte de uma família”, comentou dona Vera.

Até conversa via câmera do Facebook rolou com um fã. Um amigo estava mostrando o show para o outro pelo celular e foi o que bastou para Bell pedir o contato: “Ele tá assistindo do trabalho? Vai trabalhar, rapaz! Deixa eu falar com ele”.







Novo DVD, 100 músicas

O coro dos fãs (ou amigos?) de Bell podia ser ouvido até do estacionamento da Lapa, e era difícil não querer gritar junto. Com repertório que relembrou sucessos da carreira, o ex-chicleteiro fez um aquecimento para o show que acontece na Concha Acústica do TCA, no domingo (25).



“Serão em torno de 100 músicas. Vamos reviver a nossa história até tarde”, declarou o artista. Os ingressos para a arquibancada da tarde de domingão, que começa às 17h, já estão no 3º lote e custam R$ 260 (inteira) e R$ 130 (meia). As vendas estão disponíveis na bilheteria do TCA, no site Ingresso Rápido e nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista.



Em Bell Marques - Só As Antigas, título do novo show, o cantor promete levar a sua história cantada, passando por sucessos que pontuou de 1979 até os dias atuais. O projeto já ocorreu na mesma Concha Acústica, em 2016, e, em sua despedida, ganhará registro em forma de DVD.

“Voltar à Concha Acústica para registrar esse show, que foi um sucesso em todos os estados que conseguimos visitar, será uma grande emoção. Esgotamos ingressos em todas as suas edições e algumas cidades como São Paulo, Natal e, agora, Salvador, com a sorte de contar com mais de uma edição. Estou muito feliz e ansioso também por novos projetos”, revela.







Chiclete sem Banana

Sem citar o nome Chiclete nas músicas, o repertório não esqueceu de músicas como Diga Que Valeu e 100% Você. O nome não incluso poderia soar como um bloqueio na relação de Bell com o Chiclete, banda da qual saiu em 2013. Mas o carinho continua.



“Você sabe que Khill é seu fã assumido, né?”, perguntou Nanny Monteiro para o cantor, fazendo referência ao novo vocalista do Nana. “Acho isso o máximo! Ele é super profissional, um cara que me orgulha. Tenho um carinho grande”, contou o artista, que continua a ser chiclete na boca do povo, inclusive ao interpretar hits de outros cantores, como fez com músicas de Brown no aquecimento.

A bandana

Foi com o Chiclete, inclusive, que a marca de Bell se instalou: a bandana na cabeça. E entre uma música e outra, nesta quinta, além de relembrar momentos com os fãs, o cantor ainda respondeu outras curiosidades feitas pelos apresentadores da Bahia FM. “E a história dessa bandana?”, indagou Maurício Habib, que foi com uma na cabeça juntamente com Nanny, em homenagem a Bell.



A empolgação para responder foi total: “É meu símbolo de fé! Coloquei um dia brincando para ir fazer um show e senti uma energia diferente, comecei a fazer sucesso depois disso”, afirmou, rindo. “Tem alguma coisa mística nisso, sem brincadeira. Um dia tirei em um show e o povo começou a gritar ‘coloca o chapéu de novo!’. Eles ficaram realmente revoltados, falei: ‘agora não tiro mais’”, exclamou o artista ao apontar para um outro fã que estava com uma bandana na cabeça e, do qual, adivinha? Ele lembrava o nome.



*Com orientação da editora Ana Cristina Pereira.