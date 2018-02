Bellintani confirma grama sintética na Fonte Nova em 2019

Este será um dos itens do contrato de renovação que Bahia e Arena devem firmar em abril

A CBF divulgou na tarde desta segunda-feira (5) que está liberada a utilização de grama sintética nos estádios utilizados na Série A. O Bahia, por sua vez, já pretende usufruir da liberação e, assim como o Atlético Paranaense fez com a Arena da Baixada, solicitou à Fonte Nova a mudança do piso.

O item faz parte do novo acordo que será estabelecido entre clube e Arena a partir de abril, quando as partes devem assinar a renovação contratual. "Eu posso anunciar, já acertamos com a Arena Fonte Nova. Agora na renovação de contrato com o consórcio, que vai acontecer em abril, um dos itens estabelecidos é a mudança do campo para grama sintética”, declarou o presidente Guilherme Bellintani em entrevista ao globoesporte.com

A troca de gramado, no entanto, só deve acontecer ao final da temporada. "Estamos discutindo o melhor momento com a nossa comissão técnica. Daria tempo para instalar no intervalo da Copa do Mundo, mas por uma questão de adaptação, deve trocar só no fim do ano", concluiu o mandatário tricolor.