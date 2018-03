Bellintani critica cotas do Nordestão: 'temos contas para pagar'

Presidente quer discutir novo formato e coloca até em risco participação do Bahia em 2019

Sem concordar com o modelo do torneio, o presidente Guilherme Bellintani, em entrevist ao CORREIO, falou que vai propor mudanças na Copa do Nordeste: “Me assombra uma Copa do Nordeste que paga cerca de R$ 21 milhões e ver um Carioca que paga R$ 120 milhões. Será que ela vale menos de 20% do que vale o Carioca? É razoável que o América-MG ganhe pela participação no Mineiro o mesmo que o campeão do Nordeste?”, questiona.

“Tem alguma coisa errada. É impensável imaginar que o Bahia vai participar de um torneio dessa dimensão recebendo o que a gente recebe hoje. Vamos colocar o dedo na ferida e enfrentar isso porque temos contas para pagar”, disse. Bellintani quer a mudança do formato já para 2019. Ele considera baixa a remuneração para os participantes e prometeu indicar um novo formato.

“O que o Bahia vai propor é um torneio de pontos corridos, com jogos apenas de ida, com menos times. Dez clubes, nove datas na primeira fase e ao final, primeiro contra o quarto e segundo contra o terceiro. Temos que constituir um calendário em que a cada rodada tenham três clássicos”.

O presidente coloca em risco inclusive a participação do Bahia em 2019. “Eu prefiro dizer que não acredito que esse formato seja mantido para o ano que vem e que a remuneração seja essa. Eu não posso acreditar nisso. Não adianta o torneio ser um sucesso de público. De público nem tanto, pois temos que contestar a primeira fase. Ser um sucesso de audiência e não remunerar os clubes como devem ser remunerados”.

Confira a entrevista de Guilherme Bellintani ao Bate-Pronto Podcast: