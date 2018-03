Bellintani fala sobre uniforme e Copa do Nordeste no Podcast #30

Presidente do Bahia abre o jogo para jornalistas do CORREIO

Em quase duas horas de papo no Bate-Pronto Podcast 30, o presidente do Bahia Guilherme Bellintani não se esquivou de nenhuma pergunta dos jornalistas do CORREIO Ivan Dias Marques, Bruno Queiroz e Vitor Villar. Mais do que isso. Bellintani, que completa 100 dias como presidente do Bahia nesta semana, contou muitas novidades sobre o futuro do clube, seja sobre o programa de sócios, os novos uniformes, contratações e uma visão diferente sobre a Copa do Nordeste. Não perca.

Ouça agora clicando no player abaixo ou faça o download para ouvir quando quiser:

Bate-Pronto Podcast 30



1º Bloco - Entrevista com Guilherme Bellintani



100 dias de presidência - alegrias, tristezas: início aos 03:45

Torcida única no Ba-Vi: início aos 10:45

Relação com o Vitória: início aos 18:08

Sub-23 no Baiano?: início aos 19:55

Eleições na FBF e na CBF: início aos 25:55

Aplicativo do sócio: Início aos 39:45

Contratações para a Série A: início aos 43:29

Uniforme próprio: início aos 55:25

Meta do novo programa de sócio: início aos 1:03:42

Implicação das vendas de jogadores no orçamento: início a 1:08:45



2º Bloco - Perguntas dos seguidores: Início a 1:25:21

Trilha desta edição: Leo Bell - De Bermuda e Camiseta



Para ouvir os podcasts anteriores, clique aqui.