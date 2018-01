Bellucci é flagrado em antidoping e só jogará em fevereiro

Tenista diz que suplemento vitamínico foi contaminado por farmácia de manipulação

Thomaz Bellucci, atual 112º do ranking mundial, foi flagrado em exame antidoping e ficará suspenso por cinco meses. A informação foi propagada pelo próprio tenista, nesta quinta-feira (4),

Bellucci, 30 anos, foi pego com uso de subtância proibido em julho de 2017, quando disputava o torneio de Bastad, na Suécia. A substância encontrada foi hidroclorotiazide, um diurético proibido por também agir como agente mascarante. O brasileiro, que não atua desde agosto, quando entrou em suspensão provisória, só poderá voltar a atuar em fevereiro.

O jogador fará um pronunciamento à imprensa ainda nesta quinta-feira sobre o assunto.

Em pronunciamento, o atleta negou que tenha usado medicamentos para melhorar seu rendimento em quadra. "Jamais tomei algum tipo de suplemento ou qualquer outra substância que fosse me favorecer ou que fosse infringir as regras do fair-play do esporte. Nunca poderia imaginar que um multivitamínico feito por uma farmácia de manipulação pudesse sofrer contaminação cruzada em doses mínimas (...) Foi justamente em um momento que eu estava me recuperando de lesões e fazendo transição importante na minha carreira, de me mudar para a Flórida, montar uma base de treinamentos lá para atingir o meu máximo potencial no circuito nos próximos anos", afirmou Bellucci em nota oficial.

De acordo com o tenista, houve contaminação do seu medicamento após uma farmácia manipular um suplemento polivitaminico que ele costuma consumir regularmente.

A suspensão do braisleiro será formalizada na sexta-feira (5), pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

Com a suspensão, que vai até o dia 31 de janeiro, Bellucci ficou fora dos torneios na Oceania, como o Aberto da Austrália. Em fevereiro, poderá atuar normalmente e deve disputar a gira da América do Sul, no ATP de Quito, no dia 5 de fevereiro, além do Rio Open, entre 19 e 25 de fevereiro, e o Brasil Open, na semana seguinte.