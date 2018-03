Belusso comemora gol e pede sequência como titular do Vitória

Atacante marcou seu segundo gol pelo Leão contra o Bahia de Feira

Sem André Lima, lesionado, e Denílson, suspenso, o ataque do Vitória parecia ser um problema para Vagner Mancini diante do Bahia de Feira. Mas Jonatas Belusso deu conta do recado. O camisa 9 marcou o único gol do empate em 1x1 pela semifinal do Campeonato Baiano.

Agora, o centroavante espera ter mais sequência como titular do Leão: “Todo jogador precisa jogar para estar bem. Desde meu primeiro dia aqui, sabia que se ganhasse uma sequência eu poderia render. Então compete a mim trabalhar de maneira humilde esperando a oportunidade. A disputa pela vaga é natural e quem ganha com o isso é o Vitória”.

Foi o segundo gol de Belusso pelo Vitória. Ele havia marcado o primeiro no triunfo por 3x0 sobre o Corumbaense, quando entrou no segundo tempo. “A gente que é atacante precisa marcar gols. Independentemente de fazer uma boa partida, o que conta é o gol. Eu sabia da necessidade de marcar nessa partida e entrei focado”, disse o atacante.

O ‘incansável’ Belusso está no seu quarto time em menos de um ano. Começou a temporada passada pelo Brusque-SC, onde marcou 12 gols em 19 partidas. Depois, foi para o Londrina, pelo qual fez 11 gols em 17 jogos. No final do ano, foi para o Al-Shabab Riyadh, da Arábia Saudita, no qual teve pouco espaço.

“Eu não tive nem um dia sequer de férias esse ano. Passei pelos três clubes anteriores numa sequência, sem descanso. Cheguei no dia 20 de janeiro ao Brasil e no dia 22 já estava treinando no Vitória. Mas só vou manter o ritmo se continuar jogando”, finalizou.