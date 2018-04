Bem estar como marca registrada

A chef e apresentadora Bela Gil lança novo livro que discute a saúde e a maternidade de modo mais leve, natural e intuitivo

Você pode substituir os mitos e as informações engessadas por uma narrativa bem intimista sobre gravidez, parto, amamentação, cuidados com o bebê e com a mãe, sem deixar de enfocar a alimentação e o bem estar. Essa é a proposta da chef e apresentadora Bela Gil no livro Bela Maternidade, lançado essa semana. “Por não ser um manual, o livro termina sendo uma leitura interessante para pais, educadores e pessoas interessadas em qualidade de vida”, pontua a apresentadora, que também está com nova temporada do programa Bela Cozinha, no canal GNT(Globosat News Television).

Ainda sem data definida para o lançamento em Salvador, mas previsto para 2018, a publicação traz entrevista profissionais de especialidades diversas e orientações para que as mães encontrem o melhor maneira de exercitar a maternidade. “A ideia de publicar um livro sobre minha experiência de maternidade surgiu de forma muito leve, no meu canal no Youtube e pontua as experiências com Flor e com Nino, quase dez anos depois”, esclarece, fazendo questão de ressaltar que essa espécie de biografia surge da necessidade de compartilhar suas experiências com outras mulheres.

Maternidades

No primeiro parto, Bela realizou a trajetória normalmente feita pela maioria das mulheres com um parto hospitalar, com práticas desnecessárias mais convencionais como a episiotomia, que consiste num corte do períneo para, teoricamente, facilitar a passagem da criança durante o parto. “Essa prática desnecessária comprometeu minha vida sexual por meses, pois sentia muitas dores e os pontos inflamaram”, diz a apresentadora. Sem receio de expor a vida pessoal, ela lembra que essa tranquilidade vem do fato de saber que tamanha transparência não é gratuita e tem importância para inúmeras mulheres que estão experimentando a gestação. “As mulheres e seus parceiros precisam do máximo de informação para não ficarem à mercê de práticas que não consideram seus desejos e necessidades”, completa a filha de Gil.

Ela destaca que quando Nino veio, havia mais leitura e entendimento e a opção natural foi para o parto domiciliar. “O parto domiciliar bem orientado, com a presença de profissionais sérios é maravilhoso: bom para a criança e para a mãe, especialmente quando se vê no Brasil uma crise na oferta de leitos obstétricos, no entanto, ainda tem gente que acha que a prática é um retrocesso, esquecendo que ela é interessante para todos”, completa Bela, dizendo que não descarta a possibilidade de ampliar sua participação na defesa dessa prática e na luta pelo parto humanizado.

Amor na cozinha

Enquanto viaja para divulgar o livro, Bela segue no Programa Bela Cozinha, que estreou nova temporada em março. Durante os episódios, ela conta com a participação de colaboradores especiais, a exemplo do Professor Tomio Kikuchi, que aborda o impacto das substâncias na alimentação, além da socióloga ambiental Elaine de Azevedo e do Valdely Kinupp, que traz novidades sobre as plantas alimentícias não convencionais (Pancs). “Tentei voltar para a base da alimentação, que não necessariamente será vegana, vegetariana ou macrobióticas, mas que é, sobretudo, natural”, diz a apresentadora, ressaltando que cada episódio foi estruturado para abordar temas, como as frutas, oleaginosas, os tipos de leite e assim por diante. A apresentadora ressalta que esse ano, entre os meses de junho e julho, ela entra no estúdio para gravar a próxima temporada que ainda não tem um formato definido, mas já em estudo.

Amanhã(09), o Bela Cozinha (gnt.com.br/belacozinha)vai ao ar com um episódio inédito, ás 22h, com a atriz Natália Lage. No programa, Bela prepara pratos frescos com vegetais: suco de pepino com hortelã, fritada de maxixe com abobrinha, e um doce de abóbora com coco. “Comer é um ato político que também implica em melhorar o mundo em que vivemos”, diz a apresentadora.

O Bela Cozinha é sucesso de audiência do canal GNTe Bela recebe celebridades, pequenos produtores e especialistas em alimentação natural (foto:Divulgação)





Militância

Formada pela Hunter College, em Nova York, vem se especializando em alimentação e nutrição holística desde 2006. Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, ela mantem ainda o "Canal da Bela", no Youtube, onde aborda questões como vida saudável, consumo consciente, maternidade e gastronomia natural. Com mais de 500 mil exemplares vendidos no Brasil e Portugal, além do Bela Maternidade, ela já lançou os livros Bela Cozinha- As receitas, Bela Cozinha 2 e o Bela Cozinha - Ingredientes do Brasil. A chef também mantém uma coluna na Revista Casa&Comida. Ela ainda encontra tempo para apoiar diversos projetos sociais, a exemplo do Bela Infância, que ensina crianças a se alimentarem melhor.