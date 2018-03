Bem Estar Global inicia temporada em Salvador

Programa traz projeto social à capital baiana, no qual oferece shows e serviços de saúde gratuitos

A quarta edição do Bem Estar Global, parceria entre a TV Globo e o Sesi, começa hoje em Salvador. Diretamente da Praça Osório Villas Boas, na Boca do Rio, o programa Bem Estar será transmitido ao vivo a partir do evento, ás 10h. É lá que o apresentador Fernando Rocha comanda a atração, que contará com participação do cantor Xanddy.

Mas o artista é apenas uma parte das ações que vão ocorrer na iniciativa, que acontece entre 8h e 12h. O leque de possibilidades inclui, além das atrações musicais, serviços de saúde gratuitos, aulas de dança e orientações de médicos e especialistas.

Na área de saúde, o Bem estar Global vai oferecer, entre outras coisas, vacinação contra febre amarela, HPV e hepatite, assim como serviços de dosagem de glicemia, aferição da pressão arterial, medição de circunferência abdominal e cálculo de IMC. E ainda vai realizar exames como ecocardiograma e ecodoppler de carótida, além de testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite C.

O Bem Estar Global já passou por Salvador em 2015 e 2016

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

No palco principal, a programação começa às 8h, com treinamento de primeiros socorros, seguido de aula de Mix Dance. A Banda Didá, formada por percussionistas mulheres, se apresenta às 9h, e às 9h30 haverá aula de Zumba. Logo depois, Fernando Rocha inicia a transmissão ao vivo. Após o programa, o professor Edy dos Santos dá aula de ritmos baianos e Xanddy encerra a programação do palco com show.

O projeto já reuniu aproximadamente 90 mil pessoas em 11 edições no ano passado. “Temos a responsabilidade de superar o sucesso de 2017. Estamos muito entusiasmados e empenhados nisso. A cada lugar que chegamos começa tudo de novo, estamos animados especialmente nas cidades em que iremos pela primeira vez. Estou muito animado de começar essa jornada na Bahia”, afirmou Fernando.



Serviço

Praça Osório Villas Boas (Boca do Rio), a partir das 8h.