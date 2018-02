Beth acusa Sophia de atentado e faz exigência em 'O Outro Lado'

Veja abaixo o resumo do que vai acontecer na novela esta semana

Nesta semana, Beth (Gloria Pires) vai visitar de surpresa a casa de Sophia (Marieta Severo) para conhecer Tomas (Vitor Figueiredo). A atitude vai tirar a vilã do sério. A mãe de Clara (Bianca Bin) vai acusá-la de ter mandado matar Raquel (Erika Januza). Veja abaixo o resumo do que vai acontecer na novela esta semana.

Segunda, 5/2 (Capítulo 91)

Bruno se desespera ao ver Raquel ferida no chão. Rato se desfaz do carro que usou. Raquel é levada para o hospital. Rafael informa a Bruno que sua namorada corre o risco de ficar paraplégica e precisa ser operada. Nádia pede a Tônia que volte para Palmas. Gustavo pede mais dinheiro a Sophia para conduzir a audiência da guarda de Tomaz. Clara se preocupa com Raquel. Nicolau consola Bruno. Estela estranha o comportamento de Amaro. Juvenal decide se casar com Desirée e conta para Estela. Mercedes reza para Raquel recuperar os movimentos das pernas. Samuel enfrenta Sophia e se recusa a depor contra Clara. Patrick descobre que Jô e Henrique não são casados perante a lei e avisa a Elizabeth/Duda. Rafael comenta com Laura e Lorena que Raquel pode ficar paraplégica. Desirée pede a um cliente que finja ser seu pai para Juvenal. Clara descobre que Gustavo irá julgar a sua causa. Sophia consegue uma nova psiquiatra para validar o laudo dado por Samuel a Clara. Patrick exige que a audiência seja anulada.

Terça, 6/2 (Capítulo 92)

Gustavo desconsidera as alegações de Patrick e concede a guarda de Tomaz somente a Sophia. Elizabeth/Duda afirma a Clara que o acidente de Raquel foi premeditado. Gael discute com Sophia. Lívia conta a Tomaz sobre a decisão do juiz. Elizabeth/Duda procura Sophia e exige visitar Tomaz. Gael vai falar com Clara. Rafael conversa com Bruno depois da cirurgia de Raquel. Nádia comemora a vitória de Sophia. Desirée leva seu cliente para enganar Juvenal e se vangloria para as meninas do bordel. Leandra tenta se aproximar de Cleo. As vozes falam com Mercedes sobre a neta. Amaro tenta apressar seu casamento com Estela. Lívia pede para apresentar seu namorado para a família, mas Sophia não deixa. Suzy tenta se reaproximar de Samuel. Laura discute com Vinícius. Clara aconselha Laura a se consultar com Adriana. Jô vai se encontrar com Renan e avisa à enteada. Adriana descobre que Laura tem pavor de Vinícius.

Quarta, 7/2 (Capítulo 93)

Laura fala sobre o que a faz temer Vinícius para Adriana. Raquel acorda e conta a Bruno que não está sentindo suas pernas. Laura discute com Vinícius ao chegar em casa. Jô paga as despesas de Renan e o leva para um flat. Mercedes reza, e seus mensageiros ajudam Raquel. Cido discute com Samuel por causa de Suzy. Rafael e Renato constatam a melhora de Raquel. Bruno exige que Nádia cuide de Raquel. Adriana faz uma sessão de hipnose com Laura.

Quinta, 8/2 (Capítulo 94)

Laura conta a Adriana sobre o que viu e afirma que não irá mais voltar. Clara se preocupa com Laura, que vai embora apressada da casa de Adriana. Laura chega em casa e é agressiva com Vinícius. Rafael estranha o comportamento da esposa e pede que ela volte para uma nova sessão com Adriana. Rafael discute com Vinícius e pergunta a Lorena sobre a infância de Laura. Clara comenta com Patrick e Renato sobre a experiência de Laura. Patrick avisa a Elizabeth/Duda que ela terá todos os documentos novamente. Nádia busca o dinheiro da propina de Gustavo com Sophia, mas acaba perdendo parte da quantia. Bruno desconfia da mãe. Renato pede a Tônia para não seguir com o plano e voltar para Palmas. Nádia deixa Marcel encarregado do salão, e Nicácio protesta. Raquel chega à casa de Nádia, que finge ser agradável com a juíza. Clara afirma que consegue convencer Laura a fazer outra sessão com Adriana. Desirée planeja se casar com Juvenal depois do Carnaval. Gael reclama de ter que ir com Aura ao baile de Carnaval. Laura chora ao lembrar dos acontecimentos do passado durante o encontro com Adriana.

Sexta, 9/2 (Capítulo 95)

Laura explica a Clara tudo o que Vinícius fez com ela na infância. Elizabeth/Duda pede para conhecer uma das lojas de Renan. Laura conta a Rafael sobre Vinícius, e o casal se muda para outro apartamento. Nádia é irônica com Raquel. Tônia fica com Zé Victor no Carnaval. As meninas do bordel aproveitam o Carnaval na cidade. Sheila tenta se aproximar de Juvenal durante o bloco. Patrick, Renato e Clara chegam com Rafael e Laura à casa de Vinícius. Laura denuncia o padrasto, e Lorena apoia o marido. Patrick promete ajudar Clara em sua vingança contra Vinícius. Rafael é solidário a Laura. Desirée insiste para se casar o quanto antes com Juvenal. Amaro convida Estela para ir ao baile de Carnaval em Palmas. Gael convida Clara para ir ao baile, mas ela recusa. Janete comenta com Renato como conheceu Clara, e ele fica interessado. Jô afirma que não perderá Henrique para Elizabeth/Duda de novo. Patrick avisa a Clara que Bruno é o delegado de plantão. Clara acompanha Laura à delegacia para fazer a denúncia contra Vinícius. Lorena alerta que Vinícius fique atento aos passos de Laura. Vinícius chega à delegacia no momento em que Laura o denuncia para Bruno.

Sábado, 10/2 (Capítulo 96)

Vinícius tenta difamar Laura e culpa Clara por instigar a enteada. Patrick exige que Bruno acolha a denúncia de Laura. Lorena afirma ao marido que consegue convencer a filha a desistir da denúncia. Clara vai com Noêmia, assistente social, buscar Tomaz na casa de Sophia em seu dia de visita. Tônia ameaça denunciar Renato se ele estragar seus planos para manter seu casamento com Bruno. Clara leva Tomaz para a casa de Mercedes. Mariano sugere que Lívia faça um tratamento para tentar engravidar. Noêmia gosta de ver Tomaz brincando com Renato e Josafá. Caetana promete ajudar Clara. Bruno se aconselha com Raquel sobre o caso de Vinícius. Ivanilda ajuda Nicácio a se arrumar para o baile. Noêmia questiona Tomaz por ter chamado Renato de pai, e Lívia se preocupa ao saber da conversa. Elizabeth/Duda vai com Renan ao baile. Marcel e Nicácio brigam pelo primeiro lugar do concurso. Melissa pede para passar a noite com Diego. Amaro avisa a Sophia que quer se casar com Estela. Renan beija Elizabeth/Duda no momento em que Henrique e Jô chegam ao baile. Renato beija Clara, e Gael vai tirar satisfações com ele.

* Capítulos fornecidos pelas emissoras; sujeitos a alteração sem aviso prévio