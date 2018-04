'Beychella': Beyoncé arrasa em apresentação no Coachella e reúne Destiny's Child

Diva pop fez uma apresentação marcante na Califórnia. Veja fotos

Beyoncé agitou a madrugada deste domingo (15), durante a sua apresentação no Festival Coachella, na Califórnia. O show, que marcou a volta da diva pop aos palcos após o nascimento dos gêmeos, teve participações especiais.

A cantora reuniu Kelly Rowland, 37, e Michelle Williams, 37, que, junto com ela, formaram o trio Destiny's Child, que se separou em 2005. Elas cantaram os hits Say My Name, Lose My Breath e Soldier.

Ela também levou a família para o palco. Bey também fez um dueto com o marido, Jay-Z, na música Deja Vu, e, depois, ela arrasou dançando Get Me Bodied com a irmã Solange Knowles.

Beyoncé fez uma homenagem a Nina Simone, fazendo um mashup das músicas Drunk in Love com Lilac Wine. "Era para eu ter me apresentado no Coachella antes, mas acabei ficando grávida", disse Beyoncé antes de encerrar o show. Em 2017, ela participaria do festival, mas foi substituída por Lady Gaga.

"Eu tive tempo para sonhar sobre esse show, com duas almas lindas na minha barriga, e isso é mais do que eu sempre sonhei. Eu espero que vocês tenham gostado, trabalhamos duro", completou.

A apresentação fez tanto sucesso que foi parar nos trend topics do Twitter, e ainda gerou a hashtag #beychella. O show teve repercussão entre artistas, como Adele, que postou vídeos dançando na frente da televisão.

