Beyoncé doa R$ 340 mil para alunos negros ingressarem em Universidade

Os alunos poderão entrar em quatro universidades historicamente negras

A cantora Beyoncé deixa bem claro em seus shows sua posição sobre o preconceito e questões sociais. A cantora pop faz questão de expressar a sua luta em cada coreografia e a cada música composta e interpretada. Nesta semana, a mesma deu mais uma demonstração de apoio à valorização da cultura negra e anunciou a doação de aproximadamente R$ 340 mil (U$ 100 mil) em bolsas de universidades para alunos negros.

Iniciativas como essas sempre fizeram parte da carreira da cantora. Na sua apresentação no festival de música Coachella, Beyoncé trouxe 150 artistas negros para o palco. Em 2017, ela também já havia incentivado a educação através de um programa de apoio aos estudos de mulheres negras jovens.

As bolsas são para jovens entrarem em quatro universidades historicamente negras, que são a Universidade Xavier, na Louisiana; Universidade Wilberforce, em Ohio; Universidade Tuskegee, no Alabama; e na Universidade Bethune-Cookman, na Flórida.cv.

“Foi uma atitude belíssima. Os negros sofrem muito preconceito e grandes dificuldades para ingressar em uma universidade”, comenta a estudante de Enfermagem Vanessa Rebouças, de 26 anos, que se autodeclara negra. A universitária também contou com apoio para realizar o sonho de ingressar na faculdade. “Sem a bolsa de estudo do Educa Mais não teria a oportunidade de entrar na faculdade. Eu já sofri muito preconceito por ser negra”, conclui a estudante da Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC.

Artistas e empresas têm feito à diferença na vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Iniciativas como a de Beyoncé – que transformam vidas através da educação - fazem parte do cotidiano do Educa Mais Brasil. O maior programa de inclusão educacional do país, oferece bolsas de estudo para aqueles que não têm condições de investir na mensalidade integral de um curso. É uma opção importante principalmente para aqueles que procuram alternativas diferentes das oferecidas pelo governo.

Através de parceria com 18 mil instituições de ensino parceiras, os descontos podem chegar a 70%. Além, de bolsas para graduação, o programa também concede bolsas de estudo para Educação Básica, Cursos Técnicos, Idiomas, Preparatório para Concurso, Cursos Profissionalizantes, EJA – Educação para Jovens e Adultos e Pré-vestibular/ Enem.

Se você também não tem condições de arcar com a mensalidade integral de um curso de graduação, acesse agora mesmo o site do Educa Mais, pesquise o curso do seu interesse, a faculdade mais próxima de você e faça sua inscrição. É gratuita!