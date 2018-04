Bicampeã olímpica, Jaqueline volta à seleção como líbero

Jogadora foi convocada para fase de treinos

O técnico José Roberto Guimarães convocou a ponteira Jaqueline , do Hinode Barueri, para os treinamentos da seleção brasileira feminina de vôlei. A novidade é que a atacante bicampeã olímpica vai atuar como líbero na equipe. Por outro lado, duas jogadoras pediram dispensa do time: a levantadora Fabíola e a líbero Léia.



As duas atletas alegaram motivos pessoais para abrirem mão da seleção. Por enquanto, Zé Roberto Guimarães não deve chamar ninguém para o lugar delas. Ao final da Superliga feminina, que conhecerá o campeão no domingo (22) - Dentil/Praia Clube ou Sesc-RJ -, o comandante deve convocar algumas atletas.



Na nova posição, Jaqueline segue os passos do marido Murilo, que também era ponteiro e tem atuado como líbero no Sesi-SP, que está na final da Superliga masculina. Os dois sempre foram elogiados por causa do bom passe. Agora, Jaque terá um novo desafio, espera se firmar na seleção e ajudar o Brasil na Liga das Nações.



Jaqueline vai se juntar ao grupo da seleção na próxima segunda-feira (23), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ). O Brasil estreia na Liga das Nações no dia 15 de maio, em Barueri (SP), e depois vai para a segunda etapa, na Turquia. A competição, que entrou no lugar do Grand Prix, só é menor em importância neste ano que o Mundial.