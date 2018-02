No momento, Wagner e Kaysar estavam na cozinha e foram os primeiros a ver o animal

Na tarde deste sábado (17) uma cobra invadiu a casa do Big Brother Brasil 18. O animal silvestre foi visto na cozinha e deixou os participantes assustados. No momento, Wagner e Kaysar estavam no cômodo e foram os primeiros a ver o animal.

(Foto: Reprodução)

Wagner cogitou usar uma faca para matar a cobra, mas a produção do programa deu uma bronca no brother e avisou para ninguém se aproximar. Em seguida, os participantes foram para o jardim enquanto o animal era retirado.