Bilhetes para linhas exclusivas do Carnaval já estão à venda

Folião pode deixar carro em shopping e seguir para festa em ônibus especiais

A venda de bilhetes para o Expresso Carnaval, linhas exclusivas de ônibus para conduzir os foliões aos circuitos da folia, começaram a ser vendidos nesta quinta-feira (18), de acordo com Prefeitura. O serviço que é organizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) promete segurança e comodidade aos usuários. Serão 50 ônibus à disposição da população, das 13h às 6h, com saídas a cada 15 minutos em shoppings parceiros.

Cada bilhete custa R$ 25, sendo R$ 5 do cartão, que pode ser recarregado e utilizado por uma família inteira. Ou seja, a partir da segunda viagem, o trecho ida e volta passa a custar R$ 20, com estacionamento incluso. O bilhete já está disponível nos postos de venda instalados no Salvador Shopping (Piso L2) e no Salvador Norte (Piso L2).

Os locais, assim como os estandes localizados no Shopping Barra e na sede da Transalvador, nos Barris, também funcionam como postos de informações sobre os esquemas de trânsito e transporte montados para a folia. Nos locais, são feitas ainda entregas das credenciais de trânsito a moradores do entorno dos circuitos, empresas e órgãos públicos relacionados com a organização da festa.

Os usuários do sistema de transporte especial montado para a festa poderão deixar os veículos estacionados nos próprios estabelecimentos comerciais, enquanto seguem para os circuitos oficiais. A medida mantém o automóvel em segurança e, consequentemente, garante uma diversão despreocupada no Carnaval para o folião. "É um serviço de sucesso e com experiências bem sucedidas nos últimos anos. Esse tipo de serviço contribui para a melhoria da mobilidade na cidade e o usuário passa a ter mais conforto e segurança para curtir a festa Momesca", explicou o titular da Semob, Fábio Mota, de acordo com nota divulgada pela Prefeitura.

Funcionamento

Entre os dias 8 e 13 de fevereiro, os veículos vão levar e trazer as pessoas aos circuitos de forma contínua, nos horários indicados. As linhas sairão do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping com destino aos Barris (Centro), Barra e Ondina, sem paradas no percurso.

"O mesmo cartão pode ser utilizado para conduzir diversas pessoas, contanto que seja realizada a recarga compatível com o número de usuários", diz Mota, lembrando que um único cartão de acesso pode ser abastecido com múltiplas cargas de R$ 10 (cada trecho, ida ou volta) e compartilhado com outros usuários. Além disso, a aquisição do cartão permite estacionamento do veículo em um dos shoppings, sem custo adicional.



Linhas do Expresso Carnaval 2018 e locais de parada: