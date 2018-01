Biometria: TRE terá atendimento durante a madrugada até quarta-feira (31)

Segundo o tribunal, é preciso chegar à sede até 18h

Se você é um dos 300 mil eleitores soteropolitanos que ainda não fez o recadastramento biométrico atente-se: o prazo termina nesta quarta-feira (31). Por conta disso, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) começa nesta segunda-feira (29) um turno de trabalho extra durante a madrugada para atender os eleitores. De acordo com a assessoria de comunicação do órgão, esse turno será apenas na sede do TRE, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A capacidade de atendimento será estendida durante a madrugada caso haja demanda. Contudo, apesar do atendimento poder ser realizado com horário estendido, o eleitor precisa chegar na sede do TRE até 18h para garantir o atendimento. O TRE informou ainda que 140 servidores estarão à disposição para atender até o último eleitor.

No último final de semana do recadastramento biométrico, foram atendidos, em Salvador, 17.575 eleitores. No sábado (27), o atendimento aconteceu até às 22h30. Já no domingo (28), o último eleitor foi atendido às 21h45, informou o tribunal.

Segundo dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos 2.021.149 eleitores de Salvador, 1.363.359 (67,45%) fizeram o recadastramento biométrico.

Quem não fizer o recadastramento terá o título cancelado. Além de não poder votar nas Eleições 2018, o eleitor ficará impossibilitado – por exemplo – de obter passaporte, tomar posse em concurso público e receber auxílios do governo, a exemplo do Bolsa Família.

Outros lugares que fazem atendimento sem agendamento:

1. Assembleia Legislativa - No Centro Administrativo da Bahia com 40 senhas pela manhã a partir de 8h e 40 pela tarde

2. Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA) no Centro Administrativo da Bahia - com 110 senhas/dia

3. Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) no Centro Administrativo da Bahia (CAB) com 40 senhas pela manhã e 40 pela tarde

4. Ministério Público (Nazaré) com 30 senhas pela manhã e 25/tarde. Funciona a partir de 8h.

5. Estação Pirajá do Metrô - distribui 400 senhas por dia, funcionando também aos sábados, das 7h às 12h.

6. Estação Bonocô do Metrô com 250 senhas por dia a partir de 7h.

7. Estação Ferroviária da Calçada 250 senhas por dia a partir de 7h.





Confira os documentos necessários para fazer o recadastramento biométrico

- Documento oficial de identificação com foto (Ex.: original e cópia de RG, CNH, Carteira Profissional, Passaporte, Carteira de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar);

- Comprovante de residência atual original e cópia (emitido há, no máximo, três meses), no nome do eleitor ou de um parente, devendo comprovar o parentesco;

- Documento comprobatório de alterações de dados pessoais, se houver (Ex.: original e cópia da certidão de casamento com homologação de separação, sentença judicial etc.);

- Se for tirar o 1º título eleitoral, necessita-se ainda da original e cópia do comprovante de quitação do serviço militar (para homens com idade entre 18 e 45 anos).

- A CNH (Carteira Nacional de Habilitação) não é válida como documento de identificação para o alistamento eleitoral (1º título de eleitor) por não conter nacionalidade/naturalidade, assim como o Passaporte, por não conter a filiação.

- O eleitor que tiver o título eleitoral anterior deve levá-lo na hora de fazer o recadastramento biométrico. Caso o tenha perdido não é necessário levar boletim de ocorrência.

- Antes de comparecer ao cartório, é necessário ao eleitor consultar a existência de débitos com a Justiça Eleitoral. Para isso, bastará acessar o site (www.tre-ba.jus.br). A pesquisa é feita, por meio do menu principal, seguindo o caminho: Eleitor > Débitos do eleitor. Caso exista débito, a multa deverá ser paga previamente. O comprovante de pagamento deverá ser apresentado no momento do atendimento.

ATENÇÃO!

Na Bahia, 54 municípios estão passando por procedimento de revisão extraordinária. Confira aqui se sua cidade passa por revisão.