Biquíni de esparadrapo feito no BBB18 faz sucesso na casa

A novidade foi apresentada pela biomédica Jaqueline e inspirado no novo single de Anitta





O biquíni de fita isolante não é um sucesso restrito às lajes das favelas cariocas ou no clipe de Anitta. Na casa mais vigiada do Brasil, a sister Jaqueline testou uma versão do Big Brother Brasil feita com esparadrapo. Consciente da exposição, ela garantiu aos brothers Caruso e Lucas que desejava aumentar a temperatura e a audiência. “Eu vou fazer a marquinha da parte de cima igual a Anitta. Fica top. Deixa eu usar que daí a audiência vai subir, quero ficar sexy”, disse a biomédica. Para preparar a peça, Jaqueline teve a ajuda de Patrícia. “Isso vai fazer um sucesso. Anitta vai amar”, brincou a amiga.

No melhor estilo malandra, Jaqueline cantou um trecho do último single de Anitta e foi para a piscina para terminar as alças.